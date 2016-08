Réagissez

Le groupe LG a organisé récemment à Hamana Brand Shop (Lido/ Bordj El Kiffan) à Alger un événement pour «récompenser et fidéliser ses clients VIP et encourager les ventes des produits OLED».

Ce genre de produit améliore l’immersion du spectateur et garantit des angles de vision et une luminosité importante, la lumière est émise directement au niveau des pixels. Le sud-coréen entend bien avancer ses pions en la matière rapidement en créant une demande pour ce type de produit et maximiser ainsi les clients potentiels et fidéliser les clients déjà acquis. LG veut augmenter sa part de marché des téléviseurs en Algérie, un marché où l’on estime que 80% sont détenus par les téléviseurs 32 pouces avec une petite percée vers les 43 pouces.

La compétition est assez rude entre plusieurs marques telles que Condor, Iris, Stream System, ENIE et Samsung. Le secteur est devenu complexe tant les innovations qui l’ont touché dernièrement se sont bousculées. Le constructeur s’apprête à faire une démonstration de sa force de frappe technologique à la Foire internationale de l’électronique grand public de Berlin (IFA-Berlin) qui se déroulera du 2 au 7 septembre prochain où les visiteurs devraient assister cette année à l’arrivée d’une vague de téléviseurs OLED dirigée par le géant sud-coréen LG Electronics.

D’autre part, le fabricant sud-coréen dévoilera le 6 septembre 2016 son prochain téléphone phare, le V20, à San Francisco. Le message de LG est limpide : il cherche à se montrer à la pointe de la technologie avec des innovations pour la vie quotidienne. Le groupe a construit des positions fortes dans les pays émergents, là où il peut espérer faire du volume, à condition d’avoir un prix adapté au niveau de vie. Le lancement de la nouvelle série V et la croissance des ventes des modèles des séries de masse K et X devraient améliorer le rendement de l’unité d’affaires au cours du prochain trimestre.