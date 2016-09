Réagissez

Grâce à une équipe dynamique et à une campagne...

Grâce à un bon management, l’entreprise est devenue rapidement un acteur incontournable dans l’industrie des boissons gazeuses.

Malgré le saturation du marché national des boissons gazeuses plombé, faut-il le rappeler, par une concurrence déloyale générée par certains producteurs pas trop regardants sur la qualité du produit et peu soucieux de la santé du consommateur, Setifis Bottling Company (SBC), une filiale du groupe Djilali Mehri, un des plus grands groupes industriels du pays, arrive paradoxalement à faire non seulement du chiffre d’affaires, mais à maintenir une croissance oscillant entre 7 et 8%.

Grâce à un bon management, l’entreprise est rapidement devenue un acteur incontournable dans l’industrie des boissons gazeuses. Présente sur le marché national à travers ses cinq produits phares : Farha, Bonjos, Jufré, Rady et Judoo (pour enfants), SBC couvre tout le territoire national grâce à un réseau de distribution bien huilé.

L’usine de production est implantée au niveau de la zone industrielle de Sétif, où 320 travailleurs produisent annuellement 140 millions de litres de limonade et de jus. Le dynamisme qui caractérise l’entreprise depuis sa création en 2000 se traduit par des résultats probants. Malgré une conjoncture des plus difficiles, SBC a bouclé l’exercice dernier avec un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dinars.

Fruit des efforts et engagements par tout un collectif, une telle performance se pérennise depuis presque six ans de suite. Afin de gagner de nouvelles parts de marché, notamment pour la boisson gazeuse Farha, d’importants investissements seront réalisés prochainement par l’entreprise qui tente désormais de placer ses produits en France, aux Emirats arabes unis et en Tunisie, des marchés qu’on ne peut apprivoiser aussi facilement. Misant sur la qualité du produit et sa certification, SBC est un des leaders dans pays en la matière.

Pour l’illustration, la filiale du groupe Mehri est détentrice de la certification des systèmes de management ISO 9001 version 2008 depuis janvier 2015 (pour la qualité), ainsi que la norme ISO 14001 V 2004 depuis avril 2015 (pour l’environnement). Elle a en outre obtenu, en mars 2016, le référentiel OHSAS 18001 V 2007 pour la santé et la sécurité au travail et une reconduction avec succès du deuxième cycle de son système de management de la sécurité des denrées alimentaires conformément à la norme ISO 22000 V 2005 depuis avril 2015 décerné par l’organisme international TUV Rheinland Algérie.

Par ailleurs, il convient de préciser que SBC est la première entreprise algérienne à obtenir le label «Buvez tranquille» conformément au référentiel technique version 2016 mis en œuvre par l’Association des producteurs algériens des boissons (APAB). Ne s’arrêtant pas là, l’entreprise qui s’est engagée à mettre en place des systèmes de management intégré ambitionne de booster non seulement son image de marque, mais à valoriser davantage ses produits bien cotés sur le marché.

A noter par ailleurs que les investissements du groupe Mehri à Sétif se matérialiseront prochainement par l’inauguration de l’ensemble hôtelier Ibis-Novotel, réalisé en partenariat avec le groupe français Accor. Avec ses 502 lits, l’ensemble hôtelier devrait au bas mot créer 200 nouveaux postes de travail.Kamel Beniaiche