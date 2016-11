Marché des assurances : Légère hausse du chiffre d’affaires

Réagissez

Le marché local des assurances a enregistré un chiffre d’affaires de près de 70 milliards de dinars au terme du premier semestre de l’année en cours, indique la dernière note de conjoncture du Conseil national des assurances (CNA).

Cette production, qui englobe aussi bien les acceptations internationales en réassurance que les primes réalisées sur le marché local, hors celles de la Maatec et de la Trust, marque ainsi une hausse de l’ordre de 3,2%, comparativement au premier semestre de l’année écoulée.

Toujours aussi prépondérante dans la structure du portefeuille des risques assurés par les compagnies locales, la branche automobile, qui accapare à elle seule près de 56% de parts de marché, a connu une baisse de 1,8% à fin juin dernier, son chiffre d’affaires s’établissant ainsi à près de 35 milliards de dinars, selon les chiffres du CNA.

Globalement, la production du marché en assurances dommages a atteint un montant de 62,2 milliards de dinars sur la période considérée, soit en hausse de 2,5% par rapport au premier semestre de 2015 et une part totale du marché évaluée à 89%. Dans le détail, la branche incendie et risques divers «IRD» réalise un chiffre d’affaires de 22,1 milliards de dinars, soit une croissance de 8,4% comparativement au premier semestre de l’année dernière, tandis que les assurances contre les effets des catastrophes naturelles «Cat-Nat» marquent une hausse de près de 31%, contrairement aux risques de construction qui régressent, eux, de 12,7% sur les deux périodes de référence. De même, la branche risques agricoles connaît une baisse de 4,5%, alors que les assurances liées aux crédits réalisent un taux de croissance positif de l’ordre de 9,5%.

Par ailleurs, les filiales spécialisées dans les assurances de personnes, indique encore le CNA, ont réalisé un chiffre d’affaires global de près de 6,4 milliards de dinars à fin juin dernier, contre 6,1 milliards de dinars à la même période de 2015, soit une évolution positive de 5,6%. Une performance tirée entre autres par la branche «prévoyance collective» avec un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de dinars, tandis que les assurances «vie-décès» et «assistance et voyage», ont reculé respectivement de 7,7% et de 0,8%.

En termes d’indemnisations des assurés, le total des sinistres réglés par l’ensemble des sociétés d’assurance, indique enfin le bilan du CNA, s’établit à 29,6 milliards de dinars à fin juin dernier, marquant ainsi un repli de 3,3%. Dans l’ensemble, ces indemnisations concernent essentiellement les assurances de dommages à hauteur de 95,7%, contre 4,3% seulement pour les assurances de personnes. Le stock des sinistres à payer, est-il au demeurant précisé, s’élève à 73,4 milliards de dinars, en hausse de 2,9% par rapport au premier semestre de 2015, alors que leur cadence de règlement régresse de 55,6%, selon la même institution.