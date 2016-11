Réagissez

Brandt Algérie continue à creuser son sillon agressif en matière d’offres commerciales en lançant cette fois ses tout nouveaux lave-linge Top.

Ces lave-linge (conformité européenne) répondent aux exigences fondamentales des règlements et directives européennes en termes de sécurité et de protection des consommateurs. Ces machines à laver fabriquées en Algérie sont déjà exportées en France depuis plusieurs mois. Le lave-linge Brandt Intellect est une machine à laver tellement performante qu’elle vient de s’adjuger l’un des prix les plus prestigieux au monde, le Janus de l’industrie.

Ce prix est décerné annuellement par le célèbre Institut français du design (IFD). L’institut s’est basé sur une multitude de caractéristiques par lesquelles se distingue ce lave-linge de Brandt exclusivement produit en Algérie. L’institut a relevé, entre autres, «la collaboration entre le designer et l’industriel», «l’avance technologique», «une esthétique remarquable», ou encore «le silence de la rotation (moins de 48 dB)».

Le jury a tenu à mentionner, en outre, un «gain de temps de 40%», «une économie d’eau» et «l’utilisation de moins de détergent». Il facilite le quotidien grâce à une nouvelle ergonomie d’interface et une adaptation permanente et automatique des cycles de lavage en fonction de vos habitudes.

Le lave-linge vedette est, depuis sa création, reconnu comme la marque spécialiste du soin du linge, offrant des produits faciles à utiliser grâce à des technologies de pointe qui simplifient le lavage. Il convient de noter que la marque Vedette fait partie du groupe Brandt et est déjà présente en Algérie. Le style de ce nouveau lave-linge est remarquable grâce à son design épuré, en outre l’esthétique de sa conception offrira une touche d’élégance à votre salle d’eau. Sa structure toute en inox lui garantit une longévité unique sur ce segment de marché.