«Maintenir les compétences pour mieux redémarrer après la crise»

Comment se présente l’investissement en Algérie dans ce contexte de crise sur le marché pétrolier ?

Effectivement, la crise a touché l’Algérie, comme l’ensemble du monde pétrolier. Malgré tout, je pense que les autorités algériennes et Sonatrach, avec un lien très fort de partenership avec des sociétés historiques du secteur, ont pu maintenir le canal d’investissement en Algérie.

La preuve, il va y avoir aujourd’hui des projets d’exploration qui vont se dérouler en Algérie. Le cap est donc mis sur l’accélération de production, l’exploration et sur la protection des réserves à découvrir dans le futur. Donc, Sonatrach maintient sa croissance et son exploration, mais également avec des investisseurs étrangers, en l’occurrence Repsol, Statoil et Dragon Oil. Il y a trois projets d’exploration en Algérie qui vont démarrer sur l’année 2017, pour potentiellement découvrir de nouveaux bassins. Donc, l’exploration continue en Algérie, que ce soit de la part de Sonatrach à 100% ou avec ses partenaires étrangers.

Comment comptez-vous accompagner Sonatrach dans cette exploration?

En tant que société de services privilégiée de Sonatrach, on continue cet accompagnement sur l’ensemble du territoire national. Nous nous proposons de le faire même sur l’activité qui va se déplacer dans le nord de l’Algérie, à l’exemple du projet de Boughezoul, qui va se dérouler avec Repsol. Les discussions sont en cours pour accompagner Sonatrach et Repsol sur ce projet, mais également dans le Sud, sur des bassins beaucoup plus traditionnels, que ce soit avec Dragon Oil ou Statoil, particulièrement dans grand Sud-Est.

Pour le Nord, c’est tout à fait le début.

La différence, c’est qu’on va travailler sur des zones qui sont beaucoup plus habitées avec des communautés et des tissus industriels locaux. C’est nouveau pour l’Algérie, donc il faut apprendre à cohabiter avec les communautés locales en bonne harmonie avec les industries existantes et la nouvelle potentiellement industrie pétrolière. A nous de faire attention à collaborer avec les autorités et les partenaires locaux. Et ce, en rencontrant les acteurs et guidés par la Sonatrach.

Quelles sont les perspectives d’investissement d’Haliburton en Algérie?

On a maintenu notre activité sur le territoire algérien. L’Algérie reste l’un de nos investissements principaux en Afrique du Nord et nous allons même continuer notre investissement à Hassi Messaoud, que ce soit seuls ou avec le joint-venture que nous avons avec l’ENSP (Entreprise nationale de services aux puits) pour promouvoir de nouvelles fluides de forage respectueuses de l’environnement. Nous avons fait de gros investissements en 2016. Pour 2017, ça se maintient.

C’est le cas aussi pour l’emploi, malgré la crise qui touche le secteur pétrolier en Algérie. D’ailleurs, nous sommes très fiers par rapport aux talents que nous avons en Algérie. Avec les ressources que nous avons, nous, nous n’exportons pas du pétrole et du gaz, mais nous exportons le talent algérien. Nous avons énormément de techniciens et d’ingénieurs que nous employons en Algérie et ailleurs. Il y a des techniciens de très haut calibre.

Justement, Sonatrach souffre depuis quelques années du départ de ses compétences ?

On ne peut pas parler de fuite de compétences.

On est dans un marché mondial et on ne peut pas retenir l’humain. A nous de retenir et de maintenir l’attrait du capital humain en Algérie. Nous avons des cartes à jouer justement en Algérie de par la stabilité sécuritaire et politique. Mais, je le répète, le capital humain ira là où il sera demandé et là où il y a des perspectives pour lui et sa famille. A ce niveau, on a une carte à jouer en Algérie où il y a une très bonne formation.

Quid du climat des affaires en Algérie ?

Il y a beaucoup de transparence en Algérie. Un cadre d’appels d’offres, que ce soit sur les licences d’exploration ou pour les sociétés de services. Je pense que c’est une valeur ajoutée pour l’Algérie de garantir la transparence et l’équitabilité sur l’ensemble des acteurs qui existent sur le marché algérien ou qui veulent y investir.

Un mot sur les perspectives du secteur ?

Le secteur pétrolier a connu des cycles de crise sur les dernières années. Evidemment, ce cycle est très sévère dans la durée.

Mais, nous restons optimistes, dans le sens où plus le cycle de crise sera long, plus la reprise sera forte et effective. Je dirais que c’est à nous de faire des efforts pour maintenir le capital humain et nous attacher à préserver au maximum les compétences pour toujours pouvoir servir Sonatrach et ses partenaires, quand la reprise aura lieu, et ne pas repartir vers un cycle de reformation pour toujours pouvoir servir Sonatrach et ses partenaires dans leurs projets L’atout pour Sonatrach c’est qu’elle a maintenu ses investissements, donc elle a pu préserver ses compétences.