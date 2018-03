Mahara’ty se déploie pour renforcer les chances de recrutement des diplômés

Réagissez

Le FCE s’est associé à l’action de...

En collaboration avec le bureau du FCE de Biskra et le soutien du Mepi, organisme du département d’Etat étasunien prenant en charge les initiatives à impact social et économique dans les pays du Maghreb, les formateurs et animateurs de Business Wise, qui est une entreprise sociale algérienne, ont encadré, du 13 au 28 mars, la formation de 60 demandeurs d’emploi diplômés des universités et des instituts nationaux.

Au cours de ce stage, les participants ont reçu des recommandations et des conseils afin de peaufiner leurs candidatures à un poste d’emploi, appris à rédiger un CV et des lettres de motivation personnalisées et ainsi mettre de leurs côtés toutes les chances pour être recrutés dans une société ou créer leur propres entreprises et, enfin, ils ont été amenés à modifier leurs approches, attitudes et comportements vis-à-vis des recruteurs et du monde du travail, a-t-on appris.

S’appuyant sur le programme Mahara’ty incluant des conférences en groupes restreints et des ateliers préférentiels, l’accès à une plateforme en ligne, la prise en charge des primo-demandeurs d’emploi par un système de mentorat, des visites sur terrain et la mise en relation avec des chefs d’entreprise, cette session de formation a pour objectifs le renforcement de l’employabilité de la main-d’œuvre en fonction des réalités socioéconomiques et des besoins et l’accompagnement des chercheurs d’emploi tout au long de leur parcours.

Selon les chiffres et les résultats révélés par Business Wise, 70% des bénéficiaires du programme Maraha’ty, déployé à Alger, Oran, Blida et Annaba, ont trouvé un emploi six mois après cette formation, tandis que 6% d’entre eux ont créé leurs propres entreprises en partenariat avec des groupes industriels et de services, soucieux de la notion de responsabilité sociétale.

Le processus Mahara’ty est ainsi un accélérateur d’emploi moderne, recourant à des techniques pédagogiques éprouvées visant essentiellement à développer l’intelligence émotionnelle et les capacités communicationnelles des chercheurs d’emploi.

«Le FCE s’est naturellement associé à l’action de Mahara’ty du fait qu’il répond à ses objectifs de favoriser la création d’emplois et l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. J’espère que cette formation vous a incités à vous départir de tous vos préjugés. Vous avez fait preuve d’assiduité, de sérieux et de rigueur pour renforcer vos chances de décrocher un poste de travail», a souligné Sami Agli, délégué régional du FCE, à l’endroit des présents qui ont, semble-t-il, compris que chercher un emploi est «déjà un emploi à temps plein».