Loi de finances 2017 : vers l’ouverture du capital des banques publiques pour les petits porteurs

Une mesure du projet de Loi de Finances 2017 prévoit de permettre aux petits porteurs d’entrer dans le capital des banques publiques via la bourse d’Alger, sans passer par la Banque d’Algérie, a appris Elwatan.com auprès de Abdelhakim Berrah, président de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob).



Le feu vert de la Banque d’Algérie demeurera nécessaire à partir d’un certain seuil, 10 % des actions de la Banque par exemple, a expliqué le même responsable.



Le Crédit populaire d’Algérie (CPA) est la seule banque publique à avoir obtenu l’accord du Conseil de participations de l’Etat pour entrer en bourse. D’ailleurs, précise Abdelhakim Berrah, même le CPA n’est pas près de terminer ses préparatifs pour entrer en bourse car « l’évaluation des actifs est une étape très complexe qui prend beaucoup de temps ».



En revanche, la CAAR (compagnie publique d’assurance et de réassurance) et Maghreb leasing Algérie (établissement financier privé) sont bien avancés dans leurs préparatifs pour l’introduction en bourse, selon le président de la Cosob.