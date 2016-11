Réagissez

Trois plateformes logistiques pilotes à Alger, Oran et Sétif entreront en exploitation au cours du premier trimestre 2017 et serviront de centres de formation aux métiers de la logistique, a annoncé, hier à Alger, le PDG du groupe Logitrans, Boualem Kini.

D’autres zones logistiques sont également prévues à Touggourt, mais aussi à Constantine et Annaba où des ports secs seront bientôt mis en exploitation au profit des opérateurs économiques de la région. Le même responsable, qui intervenait lors d’une conférence de presse de présentation du prochain Symposium international sur la translogistique, le transit et l’entreposage des marchandises (Sittem), a qualifié la logistique en Algérie de «primaire», d’autant que son coût «est parmi les plus élevés dans le monde puisqu’il représente en moyenne 30 à 35% du coût total d’un produit alors qu’il tourne autour de 15% dans le monde et de 5% en Europe».

C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics, soucieux de la nécessité de réduire ces coûts, comptent lancer, dès 2020, «un autre programme de développement de zones logistiques comme atout d’attractivité des investissements étrangers», a ajouté le PDG de Logitrans.

Pour les organisateurs du Symposium, il est nécessaire aujourd’hui de «sensibiliser les industriels à l’importance de la chaîne logistique Supply Chain (SCM), faire connaître les logisticiens, tout en créant un espace de réflexion où les différents acteurs du paysage économique peuvent se rencontrer et discuter des problématiques actuelles».

Les thématiques qui seront débattues lors de cette rencontre, prévue les 26 et 27 novembre, concerneront la logistique à l’export, l’industrie automobile/sous-traitance, la logistique industrielle et, enfin, la formation dans les métiers de la logistique. Le Sittem cible tous les acteurs algériens et internationaux qui activent dans les domaines de la production, de l’agriculture, de la transformation, du conditionnement, du stockage, du transport, du fret, de l’import-export et de la formation.

Organisé à l’initiative d’IBC et AbouabCom le Symposium devra «permettre aux professionnels de se retrouver dans une plateforme d’interaction qui réunit aussi bien l’offre que la demande». Il verra la participation de leaders algériens et internationaux des métiers de la logistique, dont le Word Trade Center avec son club Export qui accompagne déjà depuis plusieurs années les exportateurs algériens ; Numilog, filiale du groupe Cevital spécialisée dans la logistique, et Globtainer, un transporteur en conteneurs depuis toutes les provenances du globe à destination de l’Algérie.