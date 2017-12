Réagissez

Global Motors Industries (GMI), filiale de Global Group, a procédé, dans la soirée de mercredi, dans sa succursale à Bab Ezzouar (Alger), à la livraison des premiers bus Hyundai «County» assemblés dans son usine, à Batna.

La remise des clés des 30 premiers bus County assemblés en Algérie, pour la société Transport Personnel TP. Djenane, s’est faite lors d’une cérémonie, qui a réuni l’ensemble de l’équipe GMIA, ainsi que la famille de la presse spécialisée.

Hyundai County est proposé au tarif de 7 516 500,00 DA TTC. «Le processus de production adopté par GMI au niveau de son usine de Batna est basé sur des compétences locales encadrées par des ingénieurs coréens, ce qui permet d’assurer un montage très qualitatif de nos bus et camions», soutient Salem Souiki, directeur général de GMI, lors d’une conférence de presse.

GMI ambitionne concernant le County, d’«atteindre un taux d’intégration de 50% à l’horizon mai 2018», et a pour objectif de «l’exporter et de le positionner sur le marché africain à partir du deuxième semestre 2018», selon le conférencier.

«Nous offrons une large gamme de camions et bus montés en Algérie par des Algériens, représentée par une quinzaine de variantes ciblant plusieurs catégories de clients et métiers avec des rapport qualité/prix irréprochables sur le marché», a-t-il souligné.

Sous le capot, le County assemblé à Batna est propulsé par un bloc moteur diesel 4 cylindres d’une puissance de 120 ch (à 3200 tr/mn). Ce dernier est couplé à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports.

Outre le bus County, GMI assemble également d’autre gammes de camions. Il en est ainsi de la gamme Mighty «petit camion», représentée par trois modèles : HD35, HD65 et HD78, allant de 3 à 8 tonnes.

«Ces modèles ont été montés à Batna pour répondre aux besoins du marché algérien pour ce qui est de la livraison de quelques métiers», selon le DG de GMI, qui précise que «ces modèles ont représenté 60% de nos ventes en 2017 avec un prix public qui varie entre 2.7 et 3.3 millions de dinars en HT».

GMI assemble également dans son usine à Batna, le 12 tonnes, le HD120, et qui est disponible en châssis court et long. Le prix de ce modèle destiné à la construction urbaine avoisine les 7 millions de dinars en HT.

GMI a également la gamme HDT, des gros camions représentés par ces cinq modèles : HD 170, HD 270, HD 450 et HD 600. GMI compte lancer prochainement le XCIENT en deux configurations, Porteur en 6X4 et Tracteur en 4X2.

Le directeur général de GMI fait part par ailleurs de «plusieurs autres projets en cours», citant «une plateforme DSR, des contrats de maintenance kilométrique pour la longue distance et des contrats de maintenance personnalisée pour la gamme construction».

«Ces projets viseront à accompagner la vente de la gamme poids lourds pour l’année 2018», a-t-il précisé.

GMI assemble également depuis novembre 2016 une gamme de fourgons à Batna, le H350 par ses deux configurations en VAN et minibus.

A noter que lors de cette livraison de bus, County GMI a lancé également un nouveau service de livraison, baptisé «spécialistes livraison véhicules».