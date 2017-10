Ligne Alger-Frankfurt : Lufthansa en pleine forme !

Réagissez

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a gagné d’importantes parts de marché cette année, s’attribuant désormais le statut de transporteur préféré, notamment pour le transit via l’aéroport de Frankfurt.

La liaison Alger-Frankfurt carbure à plein régime, les aéronefs sont quasiment pleins de jour comme de nuit, faisant grimper d’un cran les bénéfices de Lufthansa et ses parts de marché par rapport à la concurrence.

Jeudi soir, lors d’une cérémonie organisée par la compagnie allemande, dédiée à honorer ses meilleurs billettistes parmi les agences de voyages algériennes, les responsables de Lufthansa en poste à Alger ont mis à profit l’occasion pour présenter une nouvelle gamme d’offres au bénéfice des voyageurs algériens. Du wifi à bord ainsi que des offres avantageuses à destination de la clientèle professionnelle.

C’est à cela que se résument les prochaines offres pour les clients de la compagnie allemande. Du wifi à bord des avions affrétés sur la ligne Alger-Frankfurt, c’est une première ! La compagnie propose également un programme de fidélisation au profit des entreprises, incluant avantages, promotions et gratuités.

Portée par des ventes record et un marché au «potentiel avéré», Lufthansa veut s’affirmer sur les lignes de transit et aller davantage de l’avant face à une discrète concurrence menée surtout par les géants du Moyen-Orient et Turkish Airlines. Ne reculant devant aucun concurrent, l’allemand Lufthansa, élu meilleur transporteur européen en 2016 et meilleur transporteur sur les lignes Europe-Amérique, promet d’investir davantage sur la qualité de service sur la ligne Alger-Frankfurt. La compagnie vient de clôturer l’une de ses meilleures saisons sur la ligne Alger-Frankfurt : le bénéfice est en hausse, le chiffre d’affaires, ainsi que le nombre de voyageurs transportés.

L’opportunité s’était ainsi offerte pour honorer ses meilleurs billettistes de l’année parmi les agents de voyage. Il s’agit, entre autres agences honorées, de Bicha Voyages, Gouraya Tours, Nouba Travels, Tapis Rouge et Always Travels.