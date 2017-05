Licences d'importation : Ouverture des contingents pour trois produits

Réagissez

Le ministère du Commerce a lancé hier un avis portant ouverture des contingents quantitatifs pour l'importation des produits et des marchandises au titre des licences d'importation pour l'année 2017, a rapporté l’agence de presse APS. Les produits concernés sont des appareils électroménagers (climatiseurs, réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, lave-vaisselle et appareils de réception de télévision), les téléphones cellulaires et mobiles ainsi que les produits cosmétiques, a indiqué l'avis publié par le ministère du Commerce. Pour les appareils électroménagers, sont exclus de ces contingents les produits destinés aux industries de montage et les produits CKD, tandis que pour les produits cosmétiques, sont exclus les matières premières et intrants. Ces contingents quantitatifs sont ouverts à compter du 31 mai 2017 jusqu'au 14 juin 2017, a précisé l'avis du ministère du Commerce.