Réagissez

Le ministère du Commerce a recensé, jusqu’à mercredi 12 avril, 1543 demandes pour l’obtention de différentes licences d’importation depuis son ouverture début avril, a rapporté jeudi dernier l’agence APS, citant un communiqué du même département ministériel. La commission chargée de l’examen des demandes de licences d’importation dévoilera ultérieurement les résultats de sa réunion élargie avec les cadres centraux du ministère du Commerce.

A cette occasion, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur l’importance de prendre les mesures nécessaires en vue d’accélérer l’examen des dossiers déposés au niveau de la commission, a ajouté la même source. Samedi dernier, le ministère du Commerce avait annoncé l’ouverture, jusqu’au 15 avril, des contingents quantitatifs pour l’importation des produits et marchandises au titre des licences d’importation pour l’année 2017. Ceux-ci concernent au total 21 produits industriels et agricoles.

Dans le détail, il s’agit, pour les produits industriels, des véhicules de tourisme et autres véhicules automobiles destinés à la revente en l’état, à l’exclusion de certaines sous-positions tarifaires (quinze), la collection destinée aux industries de montage et les véhicules spéciaux et engins (camions, ambulances, engins). La liste comporte également l’acier, le rond à béton, le fil machine, les bois ainsi que les céramiques. S’agissant des produits agricoles et agricoles transformés, la liste inclut les viandes bovines, fraîches ou réfrigérées, les fromages, les citrons frais, les pommes, les bananes, l’orge, les aulx, le maïs, les tourteaux de soja, le concentré minéral vitaminé, le polyphosphates ainsi que le double concentré de tomate.

Selon le ministère du Commerce, la liste des contingents des produits à soumettre au dispositif des licences pourrait éventuellement être élargie à d’autres produits et contingents.