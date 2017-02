Réagissez

Les dernières innovations de LG

LG investit tout son savoir-faire afin d’intégrer ses dernières innovations à la vie de tous les jours.

LG Smartphone place tous les bénéfices de sa technologie intelligente à la portée des utilisateurs, au bout de leurs doigts, en leur permettant avec leur téléphone une diversité d’utilisations créatives et révolutionnaires. La très performante caméra du LG V20 permet aux utilisateurs d’immortaliser des moments uniques dans leurs moindres détails en personnalisant le contenu avant sa publication sur les réseaux sociaux.

LG Smartphone a toujours mis en priorité et révolutionné son inventivité, comme témoignage à l’appui du design modulaire du G5, comme pointe de la technologie innovatrice. De nos jours, le smartphone est devenu le noyau central, pour ne pas dire l’acteur principal, dans la vie des relations modernes de couples offrant une panoplie de caractéristiques qui permettent à ces derniers de partager en privé leur géolocalisation, leur humeur, leur pensée du moment, leur portrait et plus encore, les différents liens émotionnels.

Quant au LG OLED Smart TV, le fabricant sud-coréen se vante de la qualité d’image inégalée de «sa création». Il affirme que le téléviseur offre des angles d’images à couper le souffle, sans se préoccuper de l’endroit où vous êtes situé, avec une qualité de son immersive, qui complète l’expérience du cinéma chez soi. Le «webOSoperating system» exploité par LG OLED Smart TV permet plus que jamais l’accès facile au contenu streaming (diffusion en temps réel) grâce à la librairie «WebOSplaces» qui est dotée d’une riche variété de contenus à la disposition des utilisateurs leur permettant de choisir ce qu’ils souhaitent regarder à travers cette technologie intelligente.

Au lieu de faire de la technologie un facteur d’étouffement, LG investit tout son savoir-faire et sa recherche afin d’intégrer harmonieusement aux utilisateurs les dernières innovations dans leur vie de tous les jours pour un meilleur nous et que cela devienne une partie non divisible de nous en utilité. «Concrètement, la technologie nous a menés au meilleur de nous-mêmes et nous a offert certains des souvenirs les plus importants de nos vies, à l’instar des moments exceptionnels immortalisés inconsciemment par le biais d’un appareil photo ou d’une caméra, générant ainsi une cascade de liens affectifs», souligne le fabricant.