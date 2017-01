LG Electronics : Hausse des résultats en 2016

Réagissez

Le bénéfice opérationnel de LG Electronics (LG) a connu une hausse de 12,2% en 2016 comparativement à 2015. Il s’est établi à 1.16 milliards de dollars à la fin du dernier exercice, reflétant ainsi l’excellente performance qu’a connue l’unité des Electroménagers et des solutions de climatisation mais aussi celle des téléviseurs.

Pour l’exercice écoulé, LG déclare avoir enregistré des revenus de 47.92 milliards de dollars et un revenu net de 109.31 millions de dollars, lit-on dans un communiqué de la firme sud-coréenne, diffusé hier par sa succur-sale algérienne. Les ventes enregistrées au quatrième trimestre 2016 ont atteint 12,79 milliards de dollars, enregistrant ainsi une augmentation de 11,7% par rapport au trimestre précédent et de 1,5% par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente.

Les deux unités LG Appareils Electroménagers et Solutions de climatisation ainsi que l’unité dite de Divertissement Familial ont affiché pour 2016 leur bénéfice d’exploitation le plus élevé jamais atteint. Toutefois, en raison des pertes causées par l’unité des Communications Mobiles et celles des Composants des Véhicules, LG a enregistré une perte nette de 223,98 millions de dollars au quatrième trimestre. Les résultats par groupe de produits font res-sortir une belle performance de l’unité des électroménagers et des solutions re-latives à la qualité de l’air de LG (climatisation) qui ont enregistré des revenus de 14,92 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2016 et de 3,50 mil-liards de dollars au quatrième trimestre.

L’unité des produits de divertissement de LG a enregistré un chiffre d’affaires de 4,15 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une hausse trimestrielle de 15,7%, réalisée grâce aux fortes ventes qu’ont connues les téléviseurs « LG OLED » et « 4K Ultra HD » en Amé-rique du Nord, en Europe et en Asie. L’unité LG Mobile Communications a quant à elle enregistré des revenus de 2,51 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2016. La rentabilité a été entravée par la faiblesse des ventes du smartphone G5 et des investissements marketing plus élevés. L’introduction des prochains téléphones de la série G et des appareils de masse au deuxième trimestre après le ‘’Mobile World Congress’’ devraient permettre d’améliorer considérablement la position de la l’unité LG Communications Mobiles sur le marché en 2017, lit-on dans le même communiqué. L’unité des Composants de véhicule a terminé l’année avec une valeur des ventes de 2,40 milliards de dol-lars. Cette unité espère renforcer davantage sa compétitivité avec le lancement de la production du véhicule électrique Chevrolet Bolt, co-développé avec LG.