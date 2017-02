LG Electronics dévoile ses produits high-tech

Réagissez

Après avoir fait le show au CES de Las Vegas, au début de l’année 2017, le fabricant sud-coréen d’électroménagers et de smartphones est revenu sur les principales nouveautés à venir, à l’occasion du LG Innofest 2017 qui s’est tenu mercredi dernier à Barcelone, en Espagne.

L’entreprise a convié ses cadres et ses partenaires, mais aussi les distributeurs spécialisés indépendants couvrant la région du Moyen-Orient et Afrique (MEA), afin d’officialiser le lancement de nouveaux produits.

L’événement est présenté par la marque comme «une plateforme cruciale visant à réaffirmer la position de LG dans les secteurs de l’électronique grand public et des appareils ménagers».

Pour Kevin Cha, président de LG Electronics Moyen-Orient et Afrique, «la technologie progresse à un rythme plus rapide que jamais et la force du changement devient encore plus puissante. Aujourd’hui, elle a progressé au point où l’innovation n’est plus une question de créer une vie meilleure, mais plutôt un désir de créer un meilleur mode de vie pour les consommateurs qui renforce notre philosophie de produits haut de gamme». LG veut ainsi se démarquer de la concurrence, en poussant encore plus loin le concept de la maison intelligente, en faisant interagir les principaux équipements électroniques et en y intégrant des innovations inédites.

Un écran de 2,57 mm d’épaisseur

Faisant partie intégrante de la smart home, puisque relié à l’écosystème SmartThinQ hub et fonctionnant sous web OS 3.5, les téléviseurs de LG constituent le plus grand pari de la marque. Le téléviseur LG Signature OLED TV W, récompensé déjà par un «Best of the best» 2017 CES Award, est sans doute la star de l’Innofest 2017 promettant un bel avenir sur les marchés internationaux. Ce téléviseur présente des caractéristiques techniques des plus avancées. Plus fine, très réussie en termes de design et dotée des technologies Dolby Vision, Dolby Atmos et Technicolor pour la colorimétrie, cette nouvelle référence «redéfinit la télévision», résume LG Electronics. L’écran OLED W7 mesure 2,57 mm d’épaisseur (modèle 65 pouces) et peut être directement fixé au mur avec de simples supports magnétiques, supprimant ainsi l’espace entre la TV et le mur.

Une machine à double lavage

Côté blanc, LG a dévoilé, lors de cet événement, une machine à laver avec le système Twin Wash à double chargement de linge qui permet de laver deux lessives distinctes simultanément. Ce système sort des sentiers battus : il se présente sous la forme d’un socle sur lequel on installe un lave-linge à hublot. Le fait de le surélever permet de le charger ou de le décharger plus facilement. C’est dans le piédestal que se cache toute l’ingéniosité du système, puisqu’il abrite un mini lave-linge coulissant qui se charge par le haut. D’une plus petite contenance, ce dernier permet de laver de la lingerie, du linge d’une autre couleur, du linge de bébé, de sport, du linge délicat, en même temps que l’on effectue un lavage dans la cuve classique du lave-linge principal.

L’Internet des objets et la robotique

Un autre point fort d’Innofest 2017 est la dernière incursion de la société dans le développement d’une gamme nouvelle de robots intelligents, faisant partie des innovations de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle et de développement de l’écosystème IDO. La gamme comprend un robot domestique qui sert aussi de passerelle domestique intelligente et de centre de notification intelligent à domicile, ce qui améliore la commodité dans la vie quotidienne des utilisateurs.

Air conditionné écologique et éco-énergétique

En dernier, mais non des moindres, LG présente également ses dernières solutions de conditionnement d’air avec la pointe de la technologie «Inverter». Grâce au compresseur-inverseur, les produits LG sont capables de fonctionner dans les conditions climatiques extrêmes du Golfe, et même jusqu’à 65°C. Alors que les climatiseurs réguliers ne peuvent que s’allumer et s’éteindre, LG Inverter Technology peut contrôler la fréquence de rotation pour produire un refroidissement plus efficace. L’efficacité d’économie d’énergie a été certifiée par TUV. La technologie de l’onduleur est fiable en raison de la durabilité accrue, et offre un confort environnemental intérieur optimal pour les utilisateurs.