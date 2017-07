LG Algérie récompense des diplômés

Réagissez

LG Algérie s’est encore une fois démarquée grâce à sa récente participation à la cérémonie de remise des diplômes de fin d’année à l’université des sciences et des technologies Houari Boumediène (USTHB). Elle a félicité et récompensé les lauréats et majors de promotion des deux facultés de génie mécanique et de génie civil.

«En se positionnant comme créateur de technologies et leader sud-coréen des produits électroménagers, LG vise à travers cette action à accompagner les futurs ingénieurs afin d’encourager leurs idées et leurs projets innovants dans un proche avenir tout en misant sur le potentiel et le génie de ces jeunes talents algériens avides de développer leurs connaissances et savoir-faire», souligne un communiqué de presse parvenu à El Watan.

Dans ce contexte, LG envisage d’aménager une salle de formation dotée de la dernière technologie en matière de climatisation centralisée qui leur sera d’un grand apport dans leur cursus universitaire et dans la mise en pratique des connaissances acquises dans ce domaine. Avec le slogan «Innovation for a better life», LG continue d’œuvrer pour le bien-être et le confort des nouvelles générations en leur offrant les meilleures solutions et innovations technologiques. Tout au long de son histoire, LG Electronics a toujours été guidée par le désir de créer un monde meilleur.

Précurseur dans l’industrie de l’électronique grand public depuis ses débuts, LG se veut être «la marque du futur».

LG a réussi à anticiper l’innovation numérique pour les usages de consommation, les types de produits et leur design. Le partenariat avec l’université et les différents organismes ne concerne pas l’innovation en tant que telle, mais présente, pour LG, l’intérêt de diffuser ses technologies au niveau d’un public large, tout en l’habituant à de nouveaux produits.

On note une volonté de LG d’aller chercher les compétences qui lui manquent en créant un partenariat, plutôt que de se lancer sur une activité seule. Par ce genre d’initiative, LG Algérie encourage l’épanouissement personnel et offre des récompenses qui reconnaissent la créativité et l’originalité. Elle considère qu’une relation donnant-donnant avec la société peut rapprocher les individus provenant de différentes cultures et continents. Toutes ces activités marquent la volonté d’installer durablement LG en Algérie, non seulement par ses résultats de vente, mais aussi par son implication sociale. Plusieurs actions extra-commerciales, à but social ou caritatif ont été menées jusque-là.