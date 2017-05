Les systèmes politiques compromettent le développement

Réagissez

Le rapport sur les perspectives économiques en Afrique sera présenté aujourd’hui en Inde dans la région de Gandhinagar, à Ahmedabad, à l’occasion des 52es Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), qui se tiendront jusqu’au 26 de ce mois. Le document de 344 pages, dont nous avons réussi à obtenir une copie, décortique la situation en Afrique sur tous les plans : économique, social et gouvernance politique. Il analyse les performances inégales en 2016 et dresse les perspectives pour 2017 et 2018. Des perspectives qui s’annoncent favorables certes, mais sous certains conditions.