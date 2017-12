Les smartphones série E débarquent sur le marché algérien

Réagissez

Filiale de l’Entreprise nationale des industries électroniques, ENIE Mobile a entamé son show de présentation à l’hôtel Cherif de Sidi Bel Abbès en mettant l’accent sur la fiabilité et la qualité de ses produits qui seront proposés à des prix «imbattables», compris entre 2000 et 30 000 DA. La série E sera disponible à partir de la fin 2017, mais pourra être précommandée dans les prochains jours.

Le E7, avec reconnaissance digitale, a été dévoilé en premier. Véritable vitrine technologique d’ENIE Mobile, le E7 dispose d’un écran 5,5 inch (720x1280), une mémoire 3 Go Ram+32 Go et deux caméras (arrière 13Mp, frontale 8 MP). Il fonctionne sous système d’exploitation Androïd 7.0 et dispose d’une très longue autonomie grâce à une batterie de 3000 Amh. Le smartphone E5 à écran HD (720x1280) est doté d’une mémoire 3 Gb Ram+ 16 Gb ainsi que deux caméras (arrière 8Mp, frontale 5Mp) avec système Androïd 6.0. En entrée de gamme, ENIE Mobile propose le EF1 avec mémoire de 32 Mb RAM+ 62 Mo ROM. Six autres produits de la série E seront mis sur le marché à compter du premier semestre 2018.

«L’ENIE amorce une nouvelle courbe ascendante dans la fabrication de produits électroniques professionnels et grand public. Nous sommes fiers aujourd’hui de présenter à nos clients des produits fabriqués en Algérie et destinés à un très large public avec un rapport qualité/prix avantageux», déclare le PDG de l’ENIE,

Djamel Bekara, devant un parterre de distributeurs de la région, d’industriels, de jeunes cadres de l’entreprise, des représentants du distributeur exclusif de la marque ENIE Mobile et des médias. Les smartphones de la série E sont le fruit d’un partenariat public-privé avec le Hamana Group (HG) Power, distributeur de produits électroménagers et électroniques depuis 2010. Pour le directeur général de HG Power, Brahim Hamana, le projet ENIE Mobile est l’aboutissement d’un partenariat économique et commercial entamé en 2017 à la faveur du démarrage effectif de nouvelles unités de production au niveau du complexe électronique ENIE.



Partenariat public-privé

«Le lancement des smartphones ENIE en partenariat avec Hamana Group Power constitue un point de départ pour la promotion de la production nationale. C’est aussi un exemple concret des possibilités qu’offre le partenariat public-privé dans le secteur très dynamique de l’électronique grand public», souligne-t-il. Hamana Group est, présentement, spécialisé dans la distribution de la téléphonie mobile et accessoires mobiles de la marque sud-coréenne LG. «Les compétences intégrées de Hamana Group en termes de logistique, marketing et flux financiers, et son expertise métier en font un partenaire incontournable sur le marché», ajoute-t-il.

Selon Akram Stihi, Product and Training manager, une large campagne de promotion de la série E sera lancée prochainement sur plusieurs supports médias pour s’assurer un positionnement rapide sur le marché des smartphones en Algérie. «Le partenariat public-privé, entre ENIE Mobile et Hamana Group, permet de disposer de produits de qualité supérieure et d’une flexibilité éco-nomique et commerciale pour la promotion de la production natio-nale», note-t-il.

Les produits de la série E seront présents à la Foire de la production nationale, du 21 au 27 décembre, à la Safex, aux Pins Maritimes (Alger), selon M. Bekara. ENIE Mobile et Hamana Group ont, lors de la cérémonie de présentation de la série E, annoncé d’autres partenariats à l’avenir dans le domaine de l’électroménager.