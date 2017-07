Les secteurs pétrolier et gazier mal administrés dans la plupart des pays

Réagissez

La plupart des pays sont encore confrontés à de redoutables défis de gouvernance.

Globalement, selon l’indice de gouvernance des ressources naturelles de 2017, la majorité des gouvernements administrent mal leurs secteurs pétrolier, gazier et minier actuellement. Cet indice indique que dans 66 pays, la gouvernance des industries extractives correspond au classement «insuffisant», «médiocre» ou «défaillant». Moins de 20% des 81 pays évalués ont été notés comme bons ou satisfaisants dans l’ensemble. Principale conclusion : le fossé entre la loi et la pratique est plus grand dans les pays où la corruption est systémique.

Cet écart se produit dans de nombreux domaines de la politique s’appliquant aux industries extractives – notamment en matière d’impacts environnementaux et sociaux ainsi que de partage des revenus issus des ressources naturelles entre les gouvernements nationaux et les autorités locales – et il est particulièrement problématique pour les communautés vivant près des sites d’extraction.



Norvège : meilleure gouvernance

L’étude de la gouvernance des activités d’extraction dans les différents pays, publiée fin juin, montre que la Norvège présente la meilleure gouvernance des ressources naturelles au monde. Elle est suivie de près par le Chili, le Royaume-Uni et le Canada dans la catégorie de performance «bien» la plus élevée. L’Erythrée est le pays dont la gouvernance des ressources est la pire, et elle reçoit la note «défaillant» dans l’indice, avec le Turkménistan, la Libye, le Soudan et la Guinée équatoriale, qui obtiennent la même note entre autres pays. Certains pays à revenus intermédiaires – tels que la Colombie, l’Indonésie, le Ghana, la Mongolie, le Pérou, le Mexique et le Botswana – obtiennent des notes «bien» ou «satisfaisant» dans l’ensemble. Le Burkina Faso occupe la première place parmi les pays à faibles revenus étudiés, son secteur minier se situant au 20e rang du classement général.

La Colombie compte le fonds souverain le mieux géré

«Pour les 1,8 milliard de citoyens pauvres vivant dans les 81 pays que nous avons évalués pour constituer l’indice de gouvernance des ressources naturelles, la bonne gouvernance des industries extractives est une étape fondamentale dans la sortie de la pauvreté», a déclaré Daniel Kaufmann, premier responsable de NRGI. «Il est encourageant de constater que des dizaines de pays sont en train d’adopter des lois et des règlements dans le domaine des activités extractives, bien que ces initiatives ne soient souvent pas suivies de véritables mesures en pratique», a-t-il ajouté.

L’indice qui a par ailleurs évalué également la gouvernance et la transparence des fonds souverains dans 33 pays a conclu que de tous les fonds, le Fonds de stabilisation et d’épargne (Savings and Stabilization Fund) de la Colombie est le mieux administré, il est suivi par le Fonds de stabilisation (Stabilisation Fund) du Ghana. Du côté des faibles résultats, il a été constaté que l’office des investissements du Qatar (Qatar Investment Authority), qui gère des actifs s’élevant à 330 de milliards de dollars US, et le compte d’excédent de pétrole brut (Excess Crude Account) du Nigeria étaient les fonds les plus mal gérés.