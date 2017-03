Les producteurs satisfaits de l’effort consenti

Réagissez

Les participants à la réunion du comité de suivi des accords de l’OPEP, tenue hier au Koweït, ont dit leur satisfaction quant à l’adhésion des pays producteurs à l’effort de réduction de l’offre pétrolière.

Dans le communiqué final qui a sanctionné les travaux du comité, les représentants des membres de l’OPEP et des producteurs non OPEP signataires des accords de limitation de la production se sont engagés à examiner l’éventualité de proroger de six mois la durée des accords de limitation de l’offre.

Initialement, ces accords, conclus en novembre et décembre de l’année dernière, portaient sur une réduction de 1,8 million de barils/jour pendant une durée de six mois, soit de janvier à fin juin 2017. La prochaine réunion du comité de suivi des accords de l’OPEP statuera sur l’option d’une réduction de l’offre extensible sur toute l’année 2017. Cette annonce a été faite au terme d'une réunion d'un jour, à Koweït, d'un comité ministériel, formé l'an dernier par l'OPEP et des producteurs non membres de l’Organisation pour vérifier les engagements de réduction de l'offre afin de rééquilibrer le marché. L’occasion était offerte à l’OPEP et ses partenaires d’évaluer l’adhésion de chacun des pays à l’effort de limitation de l’offre. Mais pas seulement. Puisque la réunion a examiné la situation actuelle du marché pétrolier et les facteurs n’ayant pas contribué à une hausse des cours. Sur la question de la contribution des producteurs à l’effort de limitation de l’offre pétrolière, l’adhésion des membres de l’OPEP a été évaluée à 106%, soit bien au-delà des objectifs initialement fixés (80%).

L’adhésion de l’ensemble des pays signataires desdits accords, OPEP et non OPEP, a été estimée à 94%. L’effort de réduction de l’offre étant supporté à hauteur de 65% par les non-OPEP. Au vu de ces statistiques, le comité s’est déclaré «satisfait des progrès réalisés pour un total respect des ajustements volontaires de la production et exhorte tous les pays participants à agir pour parvenir à un respect à 100%» des réductions décidées l'an dernier. L’OPEP et ses partenaires parmi les producteurs non OPEP, dont la Russie, nourrissaient l’ambition de favoriser une remontée des cours aux travers de leurs accords.

Fin novembre, faut-il le rappeler, l'OPEP a pris l'engagement de réduire pendant six mois, à partir du 1er janvier, sa production de 1,2 million de barils par jour (mbj). En décembre, des producteurs non membres de l'OPEP, conduits par la Russie, se sont eux engagés à une réduction de la production de 558 000 barils par jour. Quant à l’éventualité de prolonger les réductions pour six mois supplémentaires, le comité de suivi des accords a chargé sa commission technique de coopérer avec le secrétariat général de l'OPEP pour «examiner les conditions du marché pétrolier» et lui faire un rapport lors de sa prochaine réunion en avril. Le comité «délibérera avant de soumettre ses recommandations aux pays» engagés par les réductions, lit-on dans le communiqué final qui a sanctionné la réunion d’hier.