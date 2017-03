Les prix restent élevés malgré une offre abondante

Réagissez

Lors d'une réunion tenue début mars à Rome, l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) souligne que la stabilité actuelle des prix des produits alimentaires, notamment les céréales sur le marché mondial, ne doit pas faire perdre de vue que les prix sont toujours élevés.

«Depuis 40 ans, nous avons vu les prix alimentaires doubler, voire tripler, et même si depuis six mois ils sont à la baisse, ils restent bien plus élevés qu'en 2010», a rappelé le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva. Cette tendance ne doit pas aussi masquer d’autres difficultés pour la FAO, qui estime que la situation de l’offre et de la demande mondiales de céréales en 2016-2017 est restée globalement favorable pour la troisième campagne consécutive. Pour 2016, la production devrait atteindre 2600 millions de tonnes, soit 7,9 millions de tonnes pour toutes les céréales. Pour le blé, les premières prévisions de la FAO relatives à la production mondiale en 2017 sont de 744,5 millions de tonnes, elles seraient ainsi en retrait de 1,8% par rapport au niveau record de 2016, mais resteraient toujours au-dessus de la moyenne des cinq dernières années, selon la même source. La baisse par rapport à l'année précédente tient principalement à la diminution prévue des emblavages en Amérique du Nord et à un retour à des niveaux de production normaux en Australie, après une campagne exceptionnelle. Par ailleurs, les échanges mondiaux de céréales en 2016-2017 devraient frôler les 393 millions de tonnes, en deçà de 0,4% (1,8 million de tonnes) de leur volume de 2015 2016.



La vente de l’orge perturbée

La vente de l’orge destinée à l’alimentation animale est à l’arrêt au niveau des coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS) ces derniers jours. C’est ce que nous avons appris auprès d’une source de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Ce n’est pas pour non-disponibilité de cette céréale, mais en raison du mécontentement des éleveurs, qui ont vu leur quota d’orge subventionné divisé par deux suite à une décision émanant de la direction de l’Office. Une mesure qui intervient après la révision à la hausse (décision limitée dans le temps : trois mois) du prix de l’orge de 1900 à 22 950 DA le quintal. Cette situation ne sera pas sans conséquences sur les quantités vendues, mais surtout sur la qualité, puisque l’orge stocké dans les coopératives risque de pourrir.