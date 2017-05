Réagissez

Les prix du pétrole ont confirmé une tendance haussière, entamée il y a quelques jours, atteignant dans la matinée d’hier leur plus haut depuis un mois, à 53,30 dollars à Londres, pour le brent, et à 50,07 dollars pour le Texas Light Sweet, sur le New York Mercantile Exchange.

Les marchés réagissaient ainsi aux promesses de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires de reconduire la réduction de la production, pariant sur une offre moins abondante et répercutant aussi les craintes suscitées par l’élection présidentielle iranienne. «Les échanges sont dominés par l’OPEP. Les marchés tablent désormais sur une extension de 9 mois de l’accord liant l’OPEP et la Russie ainsi que d’autres producteurs, et un baril à 50 dollars est raisonnable dans ces conditions», a estimé un analyste cité par l’AFP. Alors que l’OPEP et ses partenaires doivent se réunir le 25 mai à Vienne pour décider de renouveler ou non l’accord de baisse de la production qui les lie au premier semestre, les deux plus grands producteurs mondiaux, l’Arabie Saoudite et la Russie, se sont d’ores et déjà prononcés en faveur d’un renouvellement de 9 mois. D’autres analystes se tournaient par ailleurs vers l’élection présidentielle iranienne. Le président modéré en place, Hassan Rohani, brigue un second mandat pour poursuivre sa politique d’ouverture. S’il devait l’emporter, «les investissements occidentaux devraient permettre une hausse de la production iranienne dans les prochaines années», ont estimé les analystes. «En revanche, si Ebrahim Raissi, candidat conservateur est élu, les choses seront différentes, car il a exprimé son opposition à l’accord sur le nucléaire», se sont-ils inquiétés. Une rupture de l’accord sur le nucléaire conduirait probablement à de nouvelles sanctions internationales qui limiteraient les exportations du brut iranien et feraient grimper les prix, ont-ils ajouté.