Les prix du pétrole en nette baisse

En mettant en veilleuse les problématiques environnementales, les Etats-Unis soutiennent leur industrie des énergies fossiles, ce qui pourrait doper les extractions déjà florissantes de pétrole de schiste.

Les prix du pétrole sont repassés hier sous la barre des 50 dollars à Londres, place de cotation du pétrole algérien. Les cours de l’or noir ont été influencés par les répercussions attendues de la sortie des Etats-Unis de l’accord de Paris sur la progression de la production du schiste américain. Une perspective qui plombe le moral des marchés déjà moroses, malgré la décision prise le 25 mai dernier par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) de relancer sa décision de réduction des quotas des pays membres, soutenue par les non-Opep, Russie en tête.

Froidement accueillie par les marchés, la décision de l’Opep de reconduire l’accord de réduction de la production n’a en effet pas donné l’élan espéré aux prix du pétrole qui sont repartis en forte baisse hier. Les marchés espéraient une action plus ambitieuse pour contrer la montée en puissance de l’industrie américaine, dont les puits de pétrole non conventionnels contribuent à noyer un marché sous une offre trop abondante. En termes de cotation, hier, vers 10h GMT, le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 49,21 dollars sur l’InterContinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,42 dollar par rapport à la clôture de jeudi, après avoir atteint vers 9h15 GMT 49 dollars.

«La remontée des prix a été de courte durée, car des craintes sur la production ont été ravivées, notamment par la décision du président Donald Trump de retirer les Etats-Unis des accords climatiques de Paris», ont expliqué des analystes cités par les agences de presse. «En mettant les problématiques environnementales en veilleuse, les Etats-Unis soutiennent leur industrie des énergies fossiles, ce qui pourrait doper les extractions déjà florissantes de pétrole de schiste», ont-ils détaillé.

Le retrait de l’accord de Paris a poussé des courtiers à vendre du pétrole parce que «les décisions de Trump pourraient, en théorie, entraîner une hausse de la production», a par ailleurs déclaré un expert. Jeudi, les cours avaient ponctuellement augmenté après l’annonce par le département de l’Energie d’une baisse marquée des réserves américaines de 6,4 millions de barils, la plus forte depuis décembre. Cette annonce avait confirmé les estimations de la fédération privée American Petroleum Institute.

Or, toute baisse des réserves américaines est interprétée comme une hausse de la demande dans la première économie mondiale. Cependant, cela a été éclipsé par l’annonce de Trump, car au sens des analystes, cela risque d’ouvrir la voie à une hausse de la production américaine et mettre en péril les efforts pour soutenir les prix.

La hausse de la production américaine sapait depuis des mois les efforts de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses partenaires pour réduire l’offre globale et soutenir les cours. Le baril ne vaut aujourd’hui que la moitié de ce qu’il valait il y a trois ans en raison d’une offre largement surabondante.

Selon certains décomptes, «le nombre de projets d’extraction de pétrole et de gaz approuvés à travers le monde depuis le début de l’année 2017 est plus important que ceux l’ayant été durant toute l’année 2016», ont noté les analystes. Il est à rappeler que l’Opep s’est réunie la semaine dernière avec ses partenaires, dont la Russie, afin de renouveler pour neuf mois l’accord qui abaisse leur production depuis début 2017. Le marché attendait cependant plus de la part de l’Opep qui devra envisager, selon certaines analyses, de retirer plus de pétrole pour espérer une réaction positive et contrebalancer la percée du schiste américain.