Réagissez

Les prix des principaux produits alimentaires ont baissé en 2016 pour la cinquième année consécutive, soit de 1,5% de moins qu’en 2015, lit-on dans le dernier bulletin de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

«Si les prix du sucre et des huiles végétales ont nettement augmenté en 2016, le recul des cours des céréales, de la viande et des produits laitiers ont maintenu l’indice à un niveau inférieur à son niveau moyen en 2015», a indiqué la FAO dans son «Indice des prix de l’année 2016». Elle aura été marquée par une baisse constante des prix des céréales, qui ont chuté de 9,6% depuis 2015 et de 39% par rapport à leur niveau record enregistré en 2011. Parallèlement, les prix du sucre et des huiles végétales ont respectivement augmenté de 34,2% et de 11,4% en 2016, a ajouté la même source.

«Les incertitudes économiques, y compris les fluctuations des taux de change, vont probablement peser encore plus sur les marchés alimentaires cette année», a soutenu Abdolreza Abbassian, économiste principal à la FAO.

Les prix des céréales sont restés stables en décembre tandis que ceux des produits laitiers et des huiles végétales ont augmenté. Selon la FAO, l’indice des prix des céréales a augmenté de 0,5% au cours du mois de décembre, une situation favorisée par la hausse des cotations du riz et du maïs et des estimations de production revues à la hausse en Australie, au Canada et en Russie qui ont contribué à faire baisser les prix du blé. L’indice des prix des huiles végétales a augmenté de 4,2% depuis novembre, réalisant un gain annuel à deux chiffres pour atteindre son plus haut niveau depuis juillet 2014.

Les cotations des huiles de palme et de soja ont augmenté, pour la première en raison de la faiblesse des réserves mondiales et de stocks restreints et, pour la seconde, du fait des perspectives anticipant une utilisation accrue de soja dans les secteurs ayant recours aux biocarburants en Amérique du Nord et du Sud, a expliqué l’organisation onusienne. Pour sa part, l’indice des prix des produits laitiers a également augmenté de 3,3% depuis novembre, principalement en raison d’une hausse des cours du beurre, du fromage et du lait entier en poudre et d’une production restreinte en Union européenne et en Océanie. Bien qu’en hausse de près d’un tiers sur l’année, l’indice des prix du sucre a baissé de 8,6% lors du dernier mois de 2016. L’indice des prix de la viande a baissé de 1,1% depuis novembre. En 2016, sa valeur moyenne affichait une baisse de 7% par rapport à 2015.