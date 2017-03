Les prix au plus bas depuis l’accord de l’OPEP

Réagissez

Les cours de l’or noir regagnaient un peu de terrain hier, en cours de cotation, sans effacer les pertes enregistrées sur les deux derniers jours, qui ont vu les prix tomber à leurs plus bas niveaux depuis trois mois à 51,50 dollars pour le brent et à 48,59 dollars pour le light sweet crude (WTI).

La seconde semaine de cotation du mois de mars s’achève donc sur une note négative pour le pétrole, qui perd du terrain en raison d’une surabondance de l’offre, après de substantiels gains enregistrés depuis la remontée des cours enregistrée dans le sillage des accords de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses partenaires. Fin novembre, les membres de l’Opep s’étaient accordés pour limiter leur production dans le but de permettre au marché de retrouver l’équilibre, alors que la surabondance de l’offre faisait chuter les cours. «Après plusieurs mois d’un calme inhabituel, les marchés ont corrigé les prix à la baisse, et de façon marquée cette semaine. Cela a été déclenché par une hausse nette des réserves américaines», notent des analystes qui estiment cependant que le rééquilibrage du marché aura lieu au deuxième semestre.

La hausse des réserves fait en effet douter les investisseurs qui faisaient confiance à l’OPEP quant à un respect strict de l’accord de réduction. «Plusieurs études extérieures font tout de même état d’un respect de l’accord de l’OPEP depuis deux mois, mais cela ne se traduit pas par une baisse des réserves. Les stocks américains atteignent des niveaux record, et sont suffisants pour couvrir les besoins des Etats-Unis en importations sur deux mois», ont estimé les analystes cités par les agences de presse.

Il est à noter que les cours du pétrole ont nettement baissé jeudi pour finir au plus bas depuis la fin 2016, poursuivant une chute engagée la veille dans un contexte d’inquiétudes renouvelées sur une offre élevée.

A Londres — place de cotation du pétrole algérien —, le cours du baril de brent de la mer du Nord a reculé de 92 cents à 52,19 dollars sur le contrat pour livraison en mai à l’InterContinental Exchange (ICE), au plus bas depuis novembre.

Après trois mois de stabilité, le marché pétrolier s’est brusquement réveillé mercredi, avec une chute de près de trois dollars le baril, soit plus de 5%, et, loin de se reprendre jeudi, il a amplifié le mouvement. Principale explication avancée par les analystes, «la hausse conséquente des réserves» américaines. Le département de l’Energie (DoE), qui faisait état depuis plusieurs semaines de stocks de brut à des records, a enfoncé le clou mercredi en annonçant un bond de quelque 8 millions de barils.

Le DoE a aussi annoncé une nouvelle hausse de la production américaine et, à ce sujet, le marché a également souffert, selon les analystes, «des commentaires de Harold Hamm, un des pionniers du pétrole de schiste et directeur du groupe pétrolier Continental Resources». S’exprimant lors d’un forum du secteur à Houston, il a prévenu que «le pétrole de schiste américain pourrait ‘‘tuer’’ le marché du pétrole si la production devait augmenter trop rapidement».

Même si le marché n’a pas manqué de facteurs de baisse, les observateurs s’accordaient à reconnaître que ces mouvements avaient été accentués par une situation particulièrement spéculative. Pour sa part, l’Opep applique scrupuleusement, depuis le début de l’année, des accords de baisse de l’offre aux côtés de producteurs extérieurs à l’Organisation, comme la Russie, et assure d’une bonne mise en œuvre et d’une application durable de l’accord.