L’économie algérienne se diversifie et un nouveau modèle est en train de se dessiner, est-il ressorti d’un petit-déjeuner de la Méditerranée et de l’Afrique à l’initiative de Bpi-France, Ipemed et La Tribune Hebdo sur le thème« L’Algérie de demain», qui a eu lieu mardi au siège de Bpi-France. Devant des entrepreneurs, financiers, experts intervenant en Algérie ou intéressés par le marché algérien, les intervenants ont exposé les transformations en cours et à venir de l’économie algérienne, ses atouts, ses ambitions et ses attentes d’un partenariat avec la France centré sur la coproduction et l’innovation.

En introduction à la rencontre modérée par Alfred Mignot, rédacteur en chef de La Tribune hebdo, centrée sur «L’Algérie de demain», Jean-Louis Guigou, président de l’institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed), voit en l’Algérie, dans les prochaines années, un pays-moteur en Afrique. «Pendant longtemps, l’Algérie regardait vers l’Europe» alors que «seuls l’Egypte et le Maroc envoyaient des signaux positifs vers l’Afrique. Cela change. L’Algérie est en train de se transformer» et d’appeler les entreprises françaises à «miser sur ce pays».

Boualem Aliouat, vice-président du Conseil africain de l’entreprenariat et de l’innovation et conseiller de Laïd Benamor (PDG de Amor Benamor, président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), et vice-président du Forum des chefs d’entreprise) a soutenu que l’Algérie, «quoiqu’on en dise, a une économie solide dans sa région», qu’elle a mis en place un «cadre légal» pour promouvoir l’investissement et que «des organisations patronales sont présentes pour aider les investisseurs étrangers».

Avançant un argument qui se veut parlant, Boualem Aliouat a indiqué que «le taux d’accroissement du chiffre d’affaires des entreprises françaises est entre 8 et 12%», pour certaines il dépasse cette fourchette. Renault a enregistré une croissance de 11,7% en 2016 avec 35,6% de parts de marché : «Renault qui a joué la colocalisation a été récompensée en retour.»

Pour Accor Hôtels, elle est de 74% en moyenne depuis 2009. Entre 10 et 15% pour Total. Et de souligner qu’ «il existe une véritable volonté de promouvoir un certain nombre de projets à l’horizon 2030 : efficacité énergétique ; innovation ; économie numérique ; agro-industrie ; économie de tourisme et de services fondée sur «un programme». Pour la promotion de l’innovation et de la collaboration intersectorielle, neuf espaces sont prévus à l’horizon 2030. Les lieux existent, ainsi que les programmes, a précisé Boualem Aliouat.

Alexandre Kateb, chef économiste chez Tell Group, a signalé qu’«une nouvelle logique industrielle se met en place : les biens importés doivent être produits localement. C’est le cas pour l’automobile avec Renault et les projets Volswagen et d’autres constructeurs. Ce mouvement est soutenu par le crédit à la consommation».

Pour les médicaments (génériques) «la production locale représente un important potentiel», l’objectif est de couvrir 70% des besoins. L’ensemble de ces mesures a pour objectif un «changement de modèle par le développement des pôles d’excellence avec l’aide d’entreprises étrangères», a ajouté l’économiste, conseiller du Premier ministre, Abdelmalek Sellal.

M. Kateb a également noté «une volonté de rationaliser les grands projets d’équipement et d’aller vers un modèle porté par le secteur productif». Sur la prospective 2030, l’économiste considère que «les objectifs peuvent être atteints, ils sont à la portée des Algériens». «Il faut sortir de l’autodénigrement» en faisant valoir qu’il existe «un réel potentiel en termes de compétences.

La nouvelle génération d’entrepreneurs est diplômée, ouverte sur le monde». M. Kateb appelle à «aborder le marché algérien sur un partenariat d’égalité et ne pas minorer la relation bilatérale franco-algérienne». Jean-Louis Levet a fait part de quelques enseignements tirés de son expérience de haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne, depuis 2013, en soulignant que pour les investisseurs français, «les enjeux se jouent en amont».

«Les enjeux sont en amont»

Il relève les orientations de la politique économique de l’Algérie : à la diversité de la formation doit correspondre une diversité du marché de l’emploi ; modernisation de la gouvernance de la sphère publique ; rôle des collectivités territoriales. «Depuis 2016, les walis sont appelés à jouer un rôle moteur dans le développement local. Et là aussi, des opportunités de partenariat sont à saisir. Une offre française est possible.» M. Levet note que dans tous les domaines d’activité, l’Algérie a des «besoins finançables». Il cite l’agriculture et le domaine énergétique, le numérique, les transports, la santé. Autant de secteurs ouverts au partenariat.

Il revient aux entreprises françaises de «saisir la géographie économique de l’Algérie» (vaste et diverse), dans la mesure où les entrepreneurs algériens sont dans «une démarche de qualité et de compétence». «La plupart d’entre eux ont des entreprises familiales, investissent sur le long terme, ont des ressources financières, sont demandeurs de développement de leurs produits.» Tandis qu’ «une nouvelle génération d’entrepreneurs diplômés est demandeuse de savoir-faire».

M. Levet fait part d’un «changement de mentalité» chez les Algériens. «Il y a dix ans, ils voulaient un transfert de technologie, aujourd’hui ils disent : ‘‘Innovons ensemble’’.» Et Pour les Français, il s’agit de passer d’une «logique d’exportateur à celle de coproducteur».

Jusqu’à un passé récent les relations bilatérales en matière agricole étaient principalement commerciales a souligné, de son côté, Xavier Beulin, PDG d’Avril et président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). «Depuis quelques années, on est entrés dans une nouvelle ère», celle de la coproduction.

Et «nous avons toutes les capacités de nous comprendre et de travailler ensemble». Le chef d’entreprise français témoigne de son partenariat, depuis deux ans, avec Sim : «La demande est telle que nous comptons doubler, voire tripler nos capacités de production sur place.» M. Beulin voit en la route transsaharienne, «un sujet fondamental pour les Algériens et les Français», dans la mesure où elle permettra l’accessibilité du marché subsaharien. «C’est un potentiel supplémentaire pour la coopération bilatérale. Nous pensons qu’il y a un potentiel sous-estimé, sous-utilisé, lié à des relations Sud-Sud.

L’Algérie bénéficiera de ce développement. Peut-être que l’Europe a aussi une part de responsabilité, elle a regardé plus vers l’est.» L’inévitable 51/49% a également été abordé par les conférenciers. «Cette question ne nous gêne pas pour une raison en particulier, nous avons en face de nous des chefs d’entreprise algériens remarquables», a indiqué Xavier Beulin.

Boualem Aliouat a, quant à lui, affirmé qu’ «il y a des ruptures fondamentales en Algérie, il faut avoir une vision prospective. Ce n’est pas le 51/49% qui bloque l’investissement étranger. Avant sa promulgation, il n’y avait pas d’investisseurs étrangers. C’est une loi faite pour favoriser l’intégration locale de façon durable. L’investisseur étranger ne perd pas le pouvoir, la difficulté du 51/49% c’est de trouver le partenaire idoine en Algérie. Les Algériens attendent une relation durable avec de la visibilité à long terme, des stratégies de coproduction y compris à l’international».