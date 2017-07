Réagissez

Condor Electronics poursuit son envol sur le marché algérien. Pour ce leader algérien des produits électroniques et technologiques, la baraka du mois de Ramadhan continue.

En effet, «jusqu’au 5 juillet, pour tout achat d’un réfrigérateur Condor CRF-NT 64 GF40 au prix de 50 900 DA, un micro-ondes Condor est offert», selon un communiqué parvenu à El Watan. Condor Electronics ne veut pas se limiter à être uniquement un label marchand, mais un opérateur et un compagnon du quotidien de chaque Algérien en proposant concrètement plus de confort et d’accessibilité. L’enseigne «Amie» inspire par son succès et sa fidélité : c’est précisément cette proximité et la détermination d’élargir les horizons et d’anticiper sur les innovations qui permettent à Condor Electronics d’être un leader.

Au fil des années, Condor Electronics a construit une histoire, un parcours, où toutes les mutations reflètent aussi l’attachement à ses valeurs et ses aspirations vers l’excellence. Cette société est un acteur économique national et régional, déterminé et novateur, mais surtout engagé à faire du produit «Made in Algeria» une référence sur le marché algérien et à l’international.

En Algérie et malgré une conjoncture économique difficile, le marché de l’électroménager arrive jusque-là à s’en sortir. Ce succès s’explique par plusieurs raisons : les fabricants font des efforts d’innovation qui favorisent des achats coup de cœur, ou bien des investissements plus importants des consommateurs pour s’offrir des appareils performants et innovants. Avec un frigo à la maison, on ne cuisine plus pareil. On ne fait plus les courses de la même manière non plus.

Ces appareils permettent d’espacer ses visites dans les points de vente tout en maximisant chacune d’entre elles. Ces pratiques ont été intériorisées et ont rendu notre vie plus agréable. Le réfrigérateur n’est plus une simple boîte refroidissant nos aliments. Le consommateur moderne est soucieux de son environnement et de sa nutrition et Condor l’a entendu. Mais le secteur fait face à une rude concurrence.

De nombreuses marques ont fait le pari d’investir dans l’électroménager et un prix élevé peut être un des principaux freins à l’achat. L’important n’est pas de vendre mais d’être les plus adaptés aux besoins des clients. Les réfrigérateurs deviennent plus confortables à plusieurs niveaux. Ils sont de moins en moins bruyants, leur capacité de stockage augmente, leur ergonomie de rangement est améliorée et leurs options se multiplient.