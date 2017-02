Réagissez

Les pays exportateurs de pétrole, ayant paraphé l’accord de réduction de production conclu avec l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), ont réitéré leurs engagements à respecter les quotas impartis à chaque pays signataire.

Des engagements qui pourraient être honorés avant la date butoir portée sur l’accord, selon les déclarations de la Russie et du sultanat d’Oman, deux pays non Opep ayant signé l’accord avec l’Opep. Ainsi le ministre omanais du Pétrole, Mohamed Al Romhi, a assuré il y a quelques jours que les pays non membres de l’Opep allaient mieux respecter dans un proche avenir leur engagement de réduire la production. «Nous nous attendons à des chiffres encourageants en février», a déclaré le ministre omanais à des journalistes en marge d’une conférence sur l’énergie organisée à Koweït. Oman fait partie des 11 pays non Opep qui se sont engagés à réduire leur production de 558 000 barils par jour. Il s’est engagé à réduire 45 000 barils/j. Pour sa part, la Russie prévoit d’atteindre d’ici fin avril l’objectif de réduction de sa production de pétrole fixé en accord avec les grands pays exportateurs d’or noir, a indiqué jeudi le ministre de l’Energie Alexandre Novak. «Nous pouvons arriver à une baisse de 300 000 barils de pétrole par jour à une vitesse accélérée d’ici fin avril.

Cela nous permettra en mai et juin de produire exactement 300 000 b/j de moins qu’en octobre», a déclaré M. Novak dans un entretien à l’agence Interfax. La Russie, dont l’économie a payé un lourd tribut à l’effondrement des cours, doit diminuer à elle seule sa production de 300 000 b/j par rapport à son niveau record de plus de 11 millions de barils par jour enregistré fin 2016. La baisse de production est actuellement «de plus de 100 000 b/j» en février et devrait s’élever au moins à 150 000 b/j en mars, soit plus que prévu initialement, selon Alexandre Novak. Il est à savoir que le ministre koweïtien du Pétrole, Essam Al Marzouk, qui préside le comité de surveillance de l’accord, a estimé que les non-Opep respectaient les engagements à 50%. M. Romhi a dit s’attendre à voir la Russie mieux respecter ses engagements en février et mars. Il a espéré une reconduction de l’accord qui expirera en juin. Le prix du baril est passé de plus de 100 dollars en juin 2014 à moins 30 dollars début 2016, son plus bas niveau en 13 ans, ce qui a affecté les revenus des pays producteurs. Il est remonté à plus de 50 dollars depuis le début des réductions de production qui sont devenues effectives début 2017. L’Opep et ces pays se sont mis d’accord à la fin de l’année dernière pour réduire leur production de 1,8 million de barils par jour après la chute des prix du pétrole.