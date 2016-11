Réagissez

Les marchés pétroliers ont retrouvé l’euphorie d’octobre dernier qui a suivi le compromis négocié par les membres de l’OPEP le 28 septembre à Alger.

Hier, les cours du brut bondissaient fortement ; les investisseurs ont repris confiance quant à la capacité de l’OPEP de concrétiser l’Accord d’Alger. Avant même que les membres de l’Organisation valident officiellement la proposition algérienne, les cours montaient à Londres et à New York, sous l’effet de la salve de déclarations optimistes des membres de l’OPEP réunis à Vienne.

Le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en janvier, dont c’est le dernier jour de cotation, valait vers 18h GMT 51,31 dollars sur l’InterContinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 3,99 dollars par rapport à la clôture de mardi. A la même heure, le prix de baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, prenait 3,71 dollars, soit 8,20%, à 48,94 dollars sur le contrat pour livraison en janvier au New York Mercantile Exchange (Nymex).

Avec un accord annoncé peu après 16h, le projet d’un rééquilibrage du marché auquel s’accrochaient les membres de l’OPEP, notamment les plus dépendant de la valeur des prix, retrouvait visiblement ses chances. C’est dire que la concrétisation dudit accord est très attendue par les marchés, tant il nourrit l’espoir d’éponger une partie des excédents de l’offre qui fait chuter les prix et porter un coup aux économies des pays producteurs. Reste à savoir si un accord peut encore être efficace sur l’évolution des fondamentaux du marché et des prix, à l’heure où l’OPEP pompe plus de brut que jamais.

En effet, en octobre dernier, l’Organisation a extrait 33,64 millions de barils en moyenne journalière, alors que la production russe a beaucoup augmenté ces dernières années pour atteindre plus de 11 millions de barils/jour. Avec de tels niveaux de production, des spécialistes nourrissaient encore du scepticisme quant à l’impact réel de l’accord d’hier sur l’évolution future des fondamentaux du marché.

Avec son accord, l’OPEP espère voir les cours du brut retrouver leur vigueur pour se hisser à 55, voire 60 dollars le baril avant la fin de l’année en cours. Ils ont perdu environ 60% de leur valeur depuis juin 2014, date de l’amorce d’une dangereuse décrue sous l’effet d’une offre surabondante et d’une demande mondiale pour le moins morose.

Tombés en début d’année à 26-27 dollars le baril — leur plus bas niveau depuis 1998 — les prix du pétrole ont amorcé depuis une spectaculaire remontée, alimentée par des interruptions de production et les espoirs d’une entente internationale sur les niveaux de production ; ils oscillent depuis la mi-août entre 42 et 53 dollars le baril. Hier, à l’issue de la réunion très attendue des producteurs de l’OPEP, les marchés semblaient renaître avec la quiétude et les espoirs d’un rééquilibrage possible, à la condition que les membres de l’Organisation respectent les quotas de production qui leur ont été fixés. Tel est l’enjeu majeur des prochains mois.