Malgré les signaux positifs, les analystes ne sont pas...

A trois jours seulement de la tant attendue réunion informelle des producteurs de pétrole, prévue mercredi prochain à Alger, analystes et investisseurs du marché pétrolier restent plutôt prudents quant à un éventuel accord de gel de la production.

Pourtant, des signaux positifs ont été donnés ces derniers jours en direction du marché, notamment à travers les déclarations récentes de responsables russes, mais aussi et surtout du ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, évoquant clairement l’adhésion totale de la Russie à un éventuel accord pour stabiliser l’offre de pétrole.

Dans un entretien qu’il a accordé avant-hier à l’APS, M. Boutarfa a ainsi assuré que la réunion informelle d’Alger doit impérativement aboutir à une «solution positive». «Nous allons tout faire pour réussir. Nous n’envisageons pas de scénario négatif. Nous devons, dans tous les cas de figure, sortir avec une solution positive», a-t-il soutenu en ce sens, tout en affirmant que des pays producteurs non Opep, dont notamment la Russie, sont tout à fait disposés à rejoindre un éventuel accord afin de stabiliser le marché. Un son de cloche que confortent quelque peu les propos tenus vendredi par le vice-ministre russe de l’Energie, Arkady Dvorkovitch, qui confiait ainsi à la chaîne Rossiya 24 TV qu’il y a effectivement «des chances» de voir les pays exportateurs de pétrole parvenir à un accord sur un gel de la production, lors de leurs discussions prévues le 28 septembre à Alger.

«Il est difficile, a-t-il tempéré, d’être affirmatif et dire qu’un tel accord sera conclu, vu que tous les pays ont leurs propres intérêts, néanmoins, il y a une chance de réaliser cela…» De son côté, le ministre russe de l’Energie, Alexander Novak, avait expliqué la veille qu’une réduction de l’offre de pétrole «n’est pas envisagée pour le moment», mais qu’il y avait néanmoins «des propositions pour un gel de la production». Autant de déclarations, en somme, qui se veulent plutôt optimistes sur l’issue des discussions de la réunion d’Alger, mais qui, au final, ne semblent guère rassurer plus que cela les marchés pétroliers, les investisseurs observant jusque-là une attitude très prudente, préférant surtout attendre et voir venir.

«Je pense qu’à chaque fois qu’une nouvelle va tomber au sujet de l’OPEP, nous allons avoir une réaction immédiate des marchés qui va dicter la direction des cours, et ce, jusqu’à la réunion de mercredi», résume en ce sens l’analyste Bob Yawger de Mizuho Securities USA, cité par l’AFP. Pour sa part, Bart Melek de TD Securities soutient carrément que le marché ne croit pas à ce stade qu’il puisse y avoir une sorte d’accord autour d’un gel de la production par les pays de l’OPEP. Le même analyste avance que les espoirs d’accord ont été douchés vendredi par «une déclaration saoudienne précisant qu’il ne s’agissait que de négociations et rien de ferme».

En définitive, entre l’optimisme des responsables et les anticipations des observateurs, la réunion informelle d’Alger semble susciter beaucoup d’incertitudes quant à son issue, poussant ainsi les marchés à observer une attitude clairement marquée par une grande prudence.