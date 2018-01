Les grands consommateurs paieront plus

Réagissez

Les prix de l’électricité dans le secteur agricole...

Les grands consommateurs d’électricité, notamment les industriels, devront à l’avenir payer plus cher leur consommation.

A l’occasion de son passage devant les députés de l’APN, jeudi lors d’une séance de questions orales, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, est revenu sur la question des tarifs de l’électricité, précisant qu’«il était impératif d’aller vers les prix réels de cette énergie, sans affecter les classes moyennes». Selon le ministre, «l’augmentation des prix touchera les grands consommateurs, ce qui permettra de généraliser la culture de l’économie d’énergie», assurant par la même que les prix de l’électricité dans le secteur agricole continueront à être subventionnés.

Depuis déjà quelque temps, à chaque occasion, le ministre de l’Energie ne cesse de revenir sur cette question pour annoncer que la révision des prix de l’électricité est «inévitable tôt ou tard», même si sa mise en application doit se faire de façon progressive. Interrogé, la semaine passée à Oran, M. Guitouni a indiqué que toute hausse des tarifs, si elle devra avoir lieu, «ne touchera pas le simple citoyen, mais les grands consommateurs». Il a ainsi appelé ces derniers à «rationaliser leur consommation», évoquant une «réflexion» au niveau du ministère, applicable à moyen ou à long termes, pour que les tranches à très forte consommation électrique paient cette énergie à «son juste prix», c’est-à-dire sans bénéficier du soutien de l’Etat.

Il convient de rappeler que la loi de finances 2018 a prévu une taxe sur les ventes de produits énergétiques aux industriels, afin de financer le Programme national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. La taxe a été instituée à la faveur d’une modification apportée à un article déjà existant. Il s’agit de l’article 64 de la loi 99-11 du 23 décembre 1999, portant loi de finances pour l’année 2000. L’article de loi, dans sa nouvelle version, fixe le montant de la taxe à 0,0023 DA/Thermie pour le gaz naturel haute et moyenne pressions, et à 0,030 DA/kWh pour l’électricité haute et moyenne tensions.

Avant de passer à des augmentations effectives, les pouvoirs publics tentent d’abord de sensibiliser les consommateurs sur la nécessité de rationaliser leur consommation et de bannir le gaspillage. «Nous gaspillons trop, et si on continue comme ça, il va falloir qu’on revoie le prix de façon à ce que les gros consommateurs paient plus cher l’électricité», a souligné le ministre.

Selon lui, l’Algérie figure parmi les pays de la région et du monde entier où l’énergie est la moins chère. En effet, la première tranche de consommation électrique (250 à 500 kWh), qui regroupe les couches les plus défavorisées, est payée 1,77 DA, contre 9,06 DA au Maroc et 3,39 DA en Tunisie.

La deuxième tranche, qui concerne une consommation médiane, est payée à 4 DA le kWh en Algérie, contre 10,7 DA au Maroc et 7 DA en Tunisie, alors que la 4e tranche, qui regroupe les gros consommateurs, est facturée à 4 DA en Algérie, à 15,98 DA au Maroc et à 14 DA en Tunisie.