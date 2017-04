«Les entreprises doivent vulgariser le e-paiement»

Réagissez

Dans cet entretien, le PDG de Macir Vie revient sur l’opération de digitalisation de formules d’assurances lancées par sa compagnie, dont l’assurance voyage déjà effective, estimant que les entreprises doivent faire dans le marketing pédagogique pour convaincre les Algériens d’adhérer au e-paiement.

Macir Vie a récemment lancé le paiement en ligne pour l’assurance voyage. Pouvez-vous nous expliquer la procédure, les avantages et les options de ce mode de paiement ?

Macir Vie est arrivée, grâce à Dieu, à clôturer la fin de la première phase de construction de son écosystème qui consistait à mettre en place les process administratifs internes, le système d’exploitation et les chartes informatiques, les procédures de communication internes, la conception et la commercialisation des produits et services à forte valeur ajoutée et, enfin, la mise en place d’un réseau de distribution avec une forte présence sur le territoire national. Le choix de ce nouveau canal de commercialisation est d’être encore plus proche de notre clientèle en lui permettant de pouvoir souscrire 24h/24, 7j/7, sans avoir à se déplacer.

Aussi, vu que c’est un achat en ligne, nous leur permettons d’économiser 15% sur le prix de l’assurance voyage, et ce, à vie. Le e-paiement permet donc un gain de temps et d’argent à notre clientèle. Nous sommes maintenant en phase 2, à savoir l’exploitation optimale des ressources internet par le lancement de notre site web www.macirvie.com, la mise en œuvre du e-paiement et nous débutons une étape-clé de notre développement, à savoir la digitalisation de tout le panel de produits commercialisés par Macir Vie. Pour le e-paiement, nous avons décidé de virtualiser et simplifier l’acte d’achat de l’assurance voyage ; ce dernier se déroule en quatre petites étapes.

D’abord, se rendre sur le volet «souscription en ligne de l’assurance voyage» sur le lien www.macirvie.com/souscription — accessible depuis tous types de supports — et introduire toutes les informations personnelles relatives au souscripteur (nom, prénoms, date de naissance, etc.) ensuite, il y a l’identification de l’assuré : renseigner les informations relatives au passeport ainsi qu’au voyage avant l’étape de la validation de la prime d’assurance ainsi que le paiement en ligne (plateforme universelle de la Satim).

Pour cette étape, la carte bancaire CIB ainsi que du code e-paiement à 6 chiffres fournis par la banque sont nécessaires. L’assuré pourra enfin récupérer le contrat d’assurance voyage avec possibilité de le recevoir par e-mail ou de l’imprimer ainsi que le reçu de paiement. Les contrats d’assurance voyage souscrits en ligne sont approuvés et acceptés par le consulat général de France en Algérie, pour un dépôt de dossier de visa France au niveau de TLS Contact https://alger.consulfrance.org/visas-1-assurance-voyage.

D’ici quelques semaines, une newsletter sera envoyée par e-mail à l’ensemble de notre clientèle. Cette dernière sera notre rendez-vous mensuel avec nos clients et leur permettra, s’ils y souscrivent sur le site de Macir Vie, d’accéder à des informations et des offres exclusives. Nous nous voulons premium pour des clients que nous considérons haut de gamme.



Comment se déroule cette opération sur le terrain ? Les clients de votre compagnie ont-ils adhéré à cette nouveauté ?

Permettez-moi de vous donner les statistiques sur notre site, au lendemain du lancement du e-paiement pour l’assurance voyage on a eu 4000 visiteurs en quatre jours alors que nous en faisons 3500 par mois. 94% des utilisateurs depuis l’Algérie, 4% depuis le Royaume-Uni, 2% depuis la France et, enfin, 70% des utilisateurs algériens viennent de la capitale, 11% de Constantine, 4% de Sétif, 3% de Annaba, 3% de Batna... Quant aux statistiques de Macir Vie/Satim au lendemain du lancement, on a eu 500 devis édités en quatre jours, 100% de satisfaction des clients et les échanges que nous avons eus avec eux sont très encourageants, et 1500 contrats ont été validés et payés. Le nombre est en constante croissance. Comme vous pouvez le remarquer, il y a une forte adhésion à ce service et nous sommes conscients que ce n’est que le début d’un phénomène qui va exploser dans les années à venir. Nous sommes déterminés, en conséquence, à être un acteur majeur.



Avez-vous d’autres projets relevant du digital ?

Beaucoup d’autres projets vont voir le jour dans les mois à venir, au bénéfice exclusif de notre clientèle, digitalisation des offres, solutions de mobilité optimale et au moins cinq autres projets digitaux destinés à faire en sorte que le client puisse connaître une expérience utilisateur des plus agréables. Macir Vie doit devenir un réflexe plaisant et non une contrainte. On doit voir Mavir Vie comme une solution et non plus comme un problème. Notre ambition est d’être à la hauteur des attentes de notre clientèle.



Avez-vous des difficultés à en concrétiser certains ?

Le web a cela de fantastique car il est «no limit», il n’y a jamais de problèmes, il n’y a que des solutions, et c’est une approche à laquelle nous adhérons totalement. De ce fait, nous ne trouvons aucune difficulté pour les projets que nous voulons concrétiser. Maintenant, effectivement, il peut y avoir des contraintes réglementaires. Celles-ci sont plus longues à régler, mais le potentiel marché est si important que cela en vaut largement la peine et le jeu vaut vraiment la chandelle. Mes équipes à qui je rends un profond hommage et moi-même n’avons pas pour habitude de fléchir devant l’adversité ou devant les difficultés. Nous savons parfaitement que rien de ce que nous voulons et allons faire, inch’Allah, ne sera facile, alors nous ne céderons pas un pouce de terrain. Nous sommes jeunes, diplômés, Algériens, motivés, sur notre marché et de surcroît dans notre pays ; nous sommes donc au bon endroit, au bon moment avec la bonne énergie pour réussir.



Le développement du paiement électronique s’avère assez long à mettre en place. Pourquoi cette lenteur à votre avis et comment voyez-vous l’évolution de la situation ?

Le service e-paiement a été lancé en octobre 2016, il y a donc six mois, et quand je reprends les chiffres du e-paiement, nous pouvons raisonnablement dire que cela fonctionne et que le process est en train de prendre de la vitesse. Certaines compagnies ont franchi le pas et proposent la vente en ligne. Parmi ces entreprises : Macir Vie, Seaal, Djezzy, Mobilis et d’autres encore. Maintenant, pourquoi cela évolue lentement, parce qu’aucun opérateur n’a pris sur lui de faire ce que j’appelle du «marketing pédagogique» permettant de vulgariser le paiement en ligne, d’expliquer comment demander son code à six chiffres à sa banque, comment utiliser sa carte bancaire et, enfin, attirer la clientèle sur les sites des sociétés utilisant le e-paiement.