«Les demandeurs d’emploi doivent se départir de la mentalité d’éternels assistés»

Réagissez

M’hamed Kouidmi

Directeur et fondateur de Business Wise, M’hamed Kouidmi est une personne dynamique et avenante, croyant fermement que les jeunes Algériens à la recherche d’un emploi ont des capacités intrinsèques qu’il faut seulement promouvoir et valoriser afin de leur permettre d’accéder au monde du travail.

Qu’est-ce que Mahara’ty ?

Mahara’ty est le premier accélérateur d’emploi en Algérie qui vise à munir les jeunes chercheurs d’emploi diplômés de solides compétences afin de leur permettre d’élaborer des projets professionnels hautement compétitifs sur le marché.

C’est un programme, dont l’impact attendu est de contribuer à l’employabilité durable en Algérie et à combattre le chômage en se concentrant tout d’abord sur le développement des compétences personnelles à travers des méthodes d’enseignement non conventionnelles et des sessions de mentorat.

En outre, il facilite l’accès à l’emploi et l’orientation dans le monde du travail à travers des visites sur le terrain et des rencontres avec des professionnels, des conférences, des groupes d’études, une initiation au monde de l’entrepreneuriat et un accès à un ensemble de ressources et de conseils pour les postulants à un poste de travail.

Pourquoi un accélérateur d’emploi est-il nécessaire ?

Aujourd’hui, les jeunes de moins de 35 ans, représentant 75% de la population algérienne, sont pour 60% des diplômés de l’enseignement supérieur, mais la majorité d’entre eux est au chômage, car ils manquent de compétences socioémotionnelles, de capacités professionnelles et d’histoires de réussite marquantes, inspirantes et motivantes.

Ce processus de formation vise à doter les primo-demandeurs d’emploi d’une nouvelle culture pour appréhender le monde du travail, mettre l’innovation en ressources humaines et la technologie de l’éducation au cœur de la stratégie de recrutement, promouvoir l’équité dans l’accès au travail des jeunes et l’accompagnement des managers et des entrepreneurs de demain.

90% des bénéficiaires témoignent avoir gagné en confiance de soi, amélioré leur communication interpersonnelle et mieux maîtrisé leurs techniques de recherche d’un emploi après cette formation.



Que manque-t-il vraiment aux jeunes chercheurs d’emploi en Algérie pour décrocher un poste de travail ?

Pour être franc, nos jeunes sont très compétitifs comparés aux jeunes des autres pays, mais il leur manque essentiellement une attitude positive. Nous vivons dans une société où l’on ne fait que se plaindre et se complaire dans cette situation.

Du coup, les jeunes diplômés sont entourés d’ondes négatives. Ils ont besoin de voir et de croire que des gens réussissent malgré les obstacles et les difficultés.

Nous ne sommes pas tous nés avec une cuillère d’or dans la bouche. Ils doivent développer une pensée critique, se remettre en question par l’autoanalyse et l’introspection.

Les entreprises ont besoin de personnel sachant d’abord parler et faire preuve d’intelligence émotionnelle et de gestion des tensions et des tempéraments pour pouvoir travailler en équipe.

Le leadership signifie qu’on est capable de prendre les bonnes décisions sans attendre qu’elles viennent d’ailleurs en se dépêtrant de la victimisation et de la mentalité d’éternels assistés servant d’excuses à la passivité.

Etes-vous convaincu que ces jeunes pourront se libérer des chaînes socioéconomiques et culturelles pour entrer de plain-pied dans le monde du travail avec succès ?

Le parcours pédagogique de Mahara’ty est né pour contrecarrer la tendance générale poussant à la déprime, au pessimisme et à la fatalité que beaucoup de jeunes adoptent.

J’ai eu l’opportunité de décrocher une bourse pour aller étudier aux Etats-Unis où les jeunes dès 15 ans se trouvent un job d’été ou un travail pendant leur cursus universitaire. Cela renforce leurs appréhensions du monde du travail et les aguerrit.

J’ai vu une société où des gens en poussent d’autres vers l’avant en développant leurs talents et capacités. L’Algérie offre gratuitement aux jeunes l’éducation, la santé et la culture. Sachons en profiter.

Les jeunes doivent être capables de s’en sortir seuls et d’évoluer dans l’environnement parfois hostile, mais aussi prometteur de notre pays. Je suis confiant. Je remercie le FCE pour son soutien et El Watan pour son accompagnement médiatique.