Les délais dépendent de l’Opep

Réagissez

En septembre dernier, les 14 pays de l’OPEP ont pompé un...

En septembre dernier, les 14 pays de l’OPEP ont pompé un niveau record de 33,64 mbj, soit 160 000 barils par jour de plus par rapport à août mais surtout un bond de 910 000 bj sur un an

Si l’OPEP respecte son nouvel objectif de production, le rééquilibrage du marché pourrait intervenir plus rapidement, affirme l’Agence internationale de l’énergie.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que le marché pétrolier pourrait se rééquilibrer plus rapidement, si l’OPEP parvient à concrétiser sa décision de réduire sa production. Autrement, il faut attendre que le niveau de l’offre mondiale de pétrole décroisse vers la mi-2017. Dans son rapport mensuel publié hier, repris par l’AFP, l’AIE anticipe ainsi un excès d’offre persistant jusqu’à la mi-2017 sur fond de demande mondiale plus faible.

L’OPEP pousse à un rééquilibrage du marché par le moyen d’une réduction de la production, mais les modalités de mise en œuvre de cette décision, inédite depuis 2008, doivent encore être discutées lors de la réunion du cartel pétrolier le 30 novembre à Vienne. Il s’agit d’une coupe d’environ 750 000 barils par jour pour ramener la production à un niveau de 32,5 à 33 millions de barils par jour (mbj). C’est la plus récente décision de l’OPEP, prise lors d’une réunion extraordinaire à Alger le 28 septembre dernier, de laquelle dépend l’espoir d’un retour du marché à l’équilibre plus tôt que prévu, selon l’AIE.

Malgré de timides signes que les stocks débordants commencent à se replier, notre prévision offre-demande montre que le marché — s’il est laissé à lui-même — pourrait rester excédentaire durant la première moitié de l’an prochain, a indiqué l’AIE dans son rapport. Si l’OPEP respecte son nouvel objectif, le rééquilibrage du marché pourrait intervenir plus rapidement, a toutefois affirmé l’Agence basée à Paris. L’OPEP est ainsi clairement mise au défi de contenir la production de ses membres au niveau de 32,5 à 33 mbj. En septembre dernier, les 14 pays de l’Organisation ont pompé un niveau record de 33,64 mbj, soit 160 000 barils par jour de plus par rapport à août mais surtout un bond de 910 000 bj sur un an.

Les règles de conduite retenues par l’OPEP à Alger sont mises à rude épreuve surtout lorsque l’on sait que la production pétrolière de l’Irak et de l’Iran ne s’est jamais aussi bien portée. En effet, la production de l’Irak a atteint un plus haut avec 4,46 mbj tandis que celle de l’Iran s’est élevée à 3,67 mbj, légèrement supérieure au niveau moyen de 2011, avant les sanctions internationales, a noté l’AIE. C’est dire que, tout compte fait, tout reste à faire et le défi le plus coriace auquel fait face l’OPEP consiste à définir les quotas de production à chacun de ses membres et à les faire respecter. Pour ce faire, les membres de l’Organisation devraient tenir plusieurs réunions durant les six prochaines semaines.

En dehors de l’OPEP, l’offre de pétrole provenant des producteurs non OPEP n’a jamais été aussi abondante. La Russie, un des acteurs-clés de l’échiquier pétrolier mondial, a ouvert à fond les robinets en septembre et a permis d’augmenter de près de 0,5 mbj la production des pays n’appartenant pas à l’OPEP par rapport à août, à 56,6 mbj. Sur un an, l’offre est toutefois en retrait de 0,9 mbj en raison du ralentissement observé aux Etats-Unis et en Chine.

Elle devrait décliner dans la même proportion sur l’ensemble de 2016, avant un rebond de 0,4 mbj en 2017. En tout, la production mondiale a atteint 97,2 mbj en septembre, en hausse de 600 000 bj sur un mois et de 200 000 bj par rapport à la même période un an plus tôt. Quant à la demande mondiale d’or noir, sa croissance devrait être un peu plus faible qu’anticipé précédemment en 2016 : l’AIE a abaissé sa prévision de hausse pour cette année de 1,3 à 1,24 mbj, à 96,3 mbj. La demande devrait à nouveau progresser de 1,2 mbj en 2017 pour s’établir à 97,5 mbj.