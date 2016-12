Les crises, menaces ou opportunités ?

Réagissez

Les 10es Journées euromaghrébines sur la communication publicitaire, organisées par RH International Communication, s’ouvriront aujourd’hui à l’hôtel El Aurassi (Alger).

Cet événement qui durera deux jours se veut un espace où les professionnels partageront leurs expériences, leur savoir-faire et échangeront leurs points de vue avec les experts dans l’objectif de décrypter le marché publicitaire.

Une interrogation va certainement dominer les débats : faut-il communiquer en temps de crise ? Il s’agit d’identifier les arguments à proposer aux annonceurs pour les inciter à maintenir et même accroître leurs budgets publicitaires en cette période de ralentissement de l’économie algérienne. La publicité est passée par plusieurs étapes où elle avait une valeur d’usage, puis la marque a relié le produit avec une valeur imaginaire ajoutée à la valeur sociale. Le consommateur était passif et il est devenu aujourd’hui un «consom-acteur».

Le consommateur d’hier était un intermittent qui prenait un peu de pub le matin en écoutant la radio et qui en reprenait à 13h en regardant la télé et surtout avant le journal de 20h (prime-time). Le consommateur d’aujourd’hui est branché en permanence, non pas sur une chaîne, mais sur trois ou quatre médias à la fois ! Les spécialistes appellent ce phénomène la «fragmentation des audiences».

Depuis quelques années, les manières de consommer du contenu ont fortement évolué : replay, mobilité, nouveaux médias, offres de streaming (YouTube, Dailymotion). Chez les plus jeunes, le temps passé à lire un journal ou devant la télévision est aussi concurrencé par le temps passé à faire autre chose (réseaux sociaux, jeux vidéos, messageries instantanées).

Le besoin en image sera multiplié par 100 dans les 10 ans qui viennent et la publicité est le premier fabricant d’images. Le défi consiste à évoluer en s’adaptant aux évolutions du temps et aux extraordinaires progressions technologiques des moyens de communication. Au-delà de la communication, une seule chose restera : l’influence. En outre, le consommateur ne se contente plus d’acheter, il juge, conseille, commente et recommande à la fois puisque lui-même est devenu source et producteur d’informations.

Ce remodelage des tendances de la consommation nécessite un renouveau des pratiques marketing et des figures qui s’y rattachent. Le marché publicitaire algérien tourne autour de 200 millions de dollars par an, soit 0,1% du PIB. A titre comparatif, celui de la Tunisie est de 110 millions de dollars (0,3% du PIB) et la Maroc à 5665 dollars (1,2% du PIB).

L’organisateur des Journées euromaghrébines sur la communication publicitaire révèle que près de 4000 agences de communication opèrent dans le secteur et 70% à 82% géreraient directement le marché publicitaire alors que l’ANEP ne gère que 20%. Les grands marchés de la publicité proviennent des secteurs de l’automobile, de la téléphonie et de l’agroalimentaire, où près de 80% du marché est gérée par des agences de communication privées.