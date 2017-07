Réagissez

La stabilisation des cours est liée à la baisse du nombre de puits de forage en activité aux Etats-Unis, mais elle ne parvient cependant pas à faire oublier de façon pérenne la surabondance de l'offre au niveau mondial.

Les prix du pétrole poursuivaient hier leur rebond entamé depuis quelques jours, renouant avec des valeurs proches des 50 dollars, après avoir touché un plus bas de l’année le 21 juin sur les places de cotation de New York et de Londres. Depuis cet effondrement inattendu, au lendemain de l’accord renouvelé de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) — qui bride sa production depuis plus de six mois —, les cours ont repris environ 10% de leur valeur et enchaîné les séances de hausse. La stabilisation des cours, liée notamment à la baisse du nombre de puits de forage en activité aux Etats-Unis, mais elle ne parvient cependant pas à faire oublier de façon pérenne la surabondance de l’offre au niveau mondial.

Hier, en cours d’échanges européens, le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, a largement dépassé les 49 dollars sur l’InterContinental Exchange (ICE) de Londres, en nette hausse par rapport à la clôture de la séance de vendredi, marquant ainsi son taux le plus fort en trois semaines, après cinq replis hebdomadaires consécutifs.

Ce sont les Etats-Unis qui ont donc alimenté cette reprise des cours, avec notamment un accès de faiblesse du dollar, un mouvement qui rend les achats d’or noir, libellés dans la monnaie américaine, moins onéreux et donc plus attractifs pour les investisseurs munis d’autres devises. Le soutien des cours s’est matérialisé, par ailleurs, sous la forme d’une pause dans la hausse implacable de l’activité de forage aux Etats-Unis, la semaine dernière, notent les analystes.

En effet, selon des données publiées ce week-end, «le nombre de puits en activité aux Etats-Unis a baissé pour la première fois depuis janvier, ce qui laisse à penser que certains producteurs commencent à sentir l’impact négatif de la récente baisse des prix», poursuivent les analystes, qui estiment que la production de pétrole de schiste aux Etats-Unis, l’une des grandes responsables de la surabondance de l’offre mondiale d’or noir, est coûteuse et n’est plus rentable si les cours du brut sont trop bas.

Mais «il est trop tôt pour voir cette hausse des cours comme un renversement de tendance», ont cependant tempéré les experts cités par les agences de presse. En effet, les signaux sur l’offre mondiale pointent toujours vers la difficulté pour l’OPEP et ses partenaires de limiter leur production, malgré les engagements pris en fin d’année dernière.

Même si les pays liés par cet accord le respectent à 92%, la production du Nigeria et de la Libye, tous deux exemptés de limitation, croît considérablement. La stabilisation des cours restent dans ce contexte assez fragile car, selon les experts, la hausse actuelle, qui rapproche le baril du seuil des 50 dollars, tourne le dos aux éléments concrets du marché et est plutôt stimulée par «un phénomène spéculatif».