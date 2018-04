Réagissez

Le Premier ministre a évoqué la nécessité d’impliquer les détenteurs de capitaux dans l’action de modernisation et de développement de l’agriculture.

Les travaux des assises nationales de l’agriculture, hier à Alger, ont été sanctionnés par la lecture d’une série de recommandations qui seront soumises au gouvernement pour en tirer des «mesures concrètes», avant la fin de l’année en cours.

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé aux participants à cette rencontre un message, dans lequel un bilan des réalisations du secteur a été dressé depuis le lancement des premiers programmes de développement dans les années 2000, mais aussi des insuffisances et autres contre-performances qui collent toujours à l’agriculture algérienne.

Le chef de l’Etat a en effet évoqué, entre autres problèmes auxquels le secteur fait face, celui de la faiblesse de l’activité agro-alimentaire, le vieillissement de la main-d’œuvre, le manque de structuration qui expose l’activité agricole à la spéculation et le recours insuffisant à l’irrigation d’appoint.

Pour sa part, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a rappelé d’abord que le secteur agricole demeure toujours le deuxième pourvoyeur de richesses, après celui des hydrocarbures, précisant cependant que le gouvernement veillera à appliquer certaines mesures pour encourager le développement de l’agriculture et renforcer ses réalisations, mais surtout pour redresser quelques situations jugées inacceptables. Il a révélé, à cet effet, cinq mesures à entreprendre dont, en premier lieu, le maintien, pour 2019, du même niveau de soutien financier de l’année en cours, à savoir 130 milliards de dinars.

Ahmed Ouyahia a notamment insisté sur l’impératif retour à l’ancien principe de «la terre appartient à celui qui la travaille », précisant qu’«il est inadmissible d’accepter de laisser 3 millions d’hectares de terres agricoles inexploités» ou encore de renoncer à l’exploitation des «terres arch» (tribales) en raison des litiges que connaissent leurs propriétaires.

Le Premier ministre a également évoqué la nécessité de faire impliquer les détenteurs de capitaux financiers dans l’action de modernisation et de développement de l’agriculture, appelant par la même à profiter des équipements mécaniques disponibles pour une meilleure mécanisation de l’activité agricole. «Le secteurs souffre d’une mécanisation insuffisante, alors que certaines unités industrielles n’arrivent pas à écouler leurs équipements agricoles», a révélé Ahmed Ouyahia.

Pour lui, le développement souhaité passe nécessairement par l’assainissement de tout l’environnement en rapport avec le secteur, notamment en ce qui concerne les réseaux de distribution, la transformation et l’activité export. «A l’exception du blé et du lait, la production agricole est abondante mais les circuits de distribution et les marchés sont désorganisés», a fait remarquer le Premier ministre.

Et de préciser que «toutes les mesures seront prises pour renforcer l’activité agricole, quitte à revoir les avantages octroyés aux investisseurs pour les réorienter vers ce secteur».