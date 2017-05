Les ambitions du groupe Benhamadi

Réagissez

Fidèle à ses traditions, Condor Electronics a honoré ses employés à Bordj Bou Arréridj, à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs.

En présence de Abderrahmane Benhamadi, président du conseil d’administration de Condor Electronics, employés, cadres, directeurs régionaux du groupe Benhamadi et invités de marque ont assisté à la cérémonie de remise de la médaille de bronze à 164 employés de Condor Electronics ayant accompli dix ans au service du leader algérien des produits électroniques, électroménagers et multimédias. Dans son discours, Abderrahmane Benhamadi a adressé plusieurs messages aux travailleurs, mais aussi très subtilement au gouvernement. «Deux millions de dollars ont été investis dans la formation des cadres et travailleurs.

Il y a eu une augmentation du chiffre d’affaires de 17 %, comparativement à 2015, qui avoisine le milliard de dollars. Condor a réussi aussi à augmenter sa part de marché en 2016 : elle est de 45 % pour les climatiseurs, 35 % pour les réfrigérateurs et 30 % pour les téléviseurs». Avec un franc-parler qui tranche avec la langue de bois en vigueur dans les milieux politique et économique, il dira : «Je suis pessimiste pour 2017, ce sera une année difficile, avec une croissance nulle des ventes et des postes d’emploi.

On n’a pas attendu le ralentissement économique pour prendre des mesures.» Il dira que le groupe a plusieurs projets, dont la restructuration. Certaines activités qui n’ont aucun lien direct avec son activité principale, la fabrication des produits électroniques, électroménagers et les panneaux photovoltaïques, seront délaissées. Concernant le transport et la logistique, il sera procédé à la création de Condor logistics. La sécurité sera externalisée par la signature de contrats avec des sociétés spécialisées dans ce domaine. «Nous allons vers le concept de holding avec une société et des filiales pour les réfrigérateurs, les produits blancs et la climatisation», a-t-il précisé.

Il parlera de «l’exportation, qui est un défi. On a pu pénétrer plusieurs marchés (6 ou 7), mais cela reste insuffisant. 2018 sera plus dure si on ne réussit pas à augmenter le pourcentage d’exportation à 30%. On sera dans l’obligation de supprimer des postes d’emploi qu’on a créés lors des dernières 15 années».

Condor emploie 6200 employés, dont 40 % ont plus de 35 ans. La représentativité féminine est faible : à peine 15 % des effectifs. Avec les différentes gammes des produits proposés, Condor Electronics parvient à toucher toutes les cibles possibles et arrive à être présente dans 90% des foyers algériens grâce à ses potentiels humain et technique. Elle s’inscrit dans son temps, mais aussi dans la pérennité́.