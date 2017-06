Les accidents du travail coûtent cher à la collectivité

Réagissez

Une actualisation de la réglementation relative à la...

Les risques professionnels et la sécurité industrielle seront érigés au rang des préoccupations majeures du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, mais aussi de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), tant la prise en charge des accidentés du travail coûte très cher à la collectivité.

Ce ne sont pourtant pas les lois sensées encadrer du mieux possible la sécurité au travail qui manquent, puisque dans les années 1980 déjà avaient été promulgués au minimum une vingtaine de lois et règlements faisant injonction aux employeurs comme aux employés de mettre en place, pour les uns, les moyens de sécurité nécessaires et, pour les autres, l’obligation d’en faire usage. C’est au niveau de l’application de ces lois qu’en réalité le problème se pose et il suffit de visiter un chantier de construction pour constater que les ouvriers ne portent ni casque, ni gants, ni chaussures de sécurité que l’entreprise leur avait pourtant offerts.

C’est dans cet objectif de reprise en main au moyen de la communication que le ministère et la caisse d’assurances sociales concernés ont décidé de lancer un salon professionnel précisément dédié aux risques professionnels et à la sécurité industrielle. Cette manifestation intitulée «Prevent expo 2017» se tiendra du 13 au 15 novembre 2017, au Palais des expositions des Pins Maritimes (Safex), Alger.

Organisée sous le patronage du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, cette manifestation à vocation internationale sera organisée conjointement par la société Batimatec Expo et la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) qui, pour la circonstance, s’engagent dans un partenariat original et, sans doute, fructueux. L’objectif des organisateurs est de procéder à un état des lieux du dispositif juridique existant et de son niveau d’adaptation aux conditions actuelles.

Il est en effet bon de rappeler que l’essentiel de l’arsenal juridique encadrant la sécurité au travail a été promulgué au milieu des années 80, mais une mise à niveau s’impose du fait même des bouleversements économiques et sociaux qui se sont opérés depuis cette date en Algérie. Une actualisation de la réglementation et relative à la prévention des risques professionnels et de la sécurité industrielle s’impose en outre du fait des innovations technologiques et des nouveaux procès qui pourraient donner un surcroît d’efficacité, aussi bien, à la prévention qu’à la prise en charge des accidents du travail. Selon le PDG de Batimatec Expo, les expositions et diverses manifestations figurant au programme du «Prevent Expo» ont pour objectif de rassembler le maximum d’informations disponibles relatives aux risques encourus sur les lieux de travail, le but étant de définir les meilleurs moyens de les prévenir.

De nouvelles vocations entrepreneuriales ou individuelles pourraient, ajoute-t-il, ainsi naître pour le grand bien de la sécurité industrielle que les algériens commercent à peine à découvrir. La CNAS et la société Batimatec Expo visent par ailleurs à donner au «Prevent Expo» une vocation de congrès qui, à la faveur des nombreuses conférences données par des experts de renom et des expositions (hygiène-sécurité-environnement) qui y seront organisées, permettra aux nombreux visiteurs attendus de prendre objectivement conscience de l’importance de la prévention des risques et de la sécurité industrielle.