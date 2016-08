Réagissez

L’inflation annuelle a grimpé à 5,5% au mois de juillet dernier, a annoncé hier l’Office national des statistiques (ONS), cité par l’APS. Cette énième poussée inflationniste intervient dans un contexte marqué à la fois par la poursuite de la dévaluation de la monnaie nationale et la dégringolade du pouvoir d’achat.

Le rythme de l’inflation en glissement annuel représente l’évolution de l’indice des prix à la consommation sur la période allant d’août 2015 à juillet 2016, par rapport à celle allant d’août 2014 à juillet 2015, a précisé la même source Quant à la variation annuelle des prix à la consommation, c’est-à-dire la croissance des prix en juillet 2016 par rapport à juillet 2015, celle-ci a enregistré une forte hausse de 8,1%. S’agissant de l’évolution mensuelle, qui est l’indice brut des prix à la consommation en juillet 2016 par rapport à juin 2016, elle a été de -0,5%, soit une variation négative proche de celle observée en juillet 2015 par rapport à juin 2015 (-0,7%). Pour l’ONS, cette baisse mensuelle, qui intervient après les hausses enregistrées durant les quatre derniers mois, a résulté essentiellement d’un recul de 1,4% des prix des produits alimentaires, induit par une baisse de 2,9% pour les produits agricoles frais contre une légère hausse de +0,2% pour les produits agroalimentaires. A l’exception de la viande de poulet (+23,51%), des œufs (+12,13%) et des légumes frais (+1,45%), la plupart des produits frais ont connu une baisse des prix en juillet dernier par rapport à juin. Idem pour les prix des fruits frais (-32,36%), des poissons frais (-7,27%), des viandes ovine (-0,62%) et bovine (-0,49%). Le prix de la pomme de terre est cependant resté stable en juillet par rapport à juin. Alors que les prix des services sont restés inchangés, ceux des biens manufacturés ont affiché une légère hausse de 0,46% sur la même période de comparaison (juin et juillet 2016).

A propos de la variation annuelle, l’ONS a relevé une hausse générale des prix entre les sept premiers mois de 2016 et les sept premiers mois de 2015, hormis pour la pomme de terre (-36,34%), la volaille et les œufs (-8,04%). La plus forte hausse enregistrée en variation annuelle a été particulièrement constatée pour les fruits (+36,55%), les poissons frais (+14,46%), les boissons non alcoolisées (+8,99%), les pains et céréales (+6,70%) ainsi que les légumes (5,84%), a conclu l’ONS. Pour 2016, la loi de finances prévoit une inflation de 4%.