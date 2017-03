Le Salon Djazagro s’intéresse à l’export

Réagissez

La 15e édition du Salon professionnel de la production agroalimentaire (Djazagro) se tiendra du 10 au 13 avril prochain, au Palais des Expositions de la Safex d’Alger.

Fort de son succès en 2016, le Salon «poursuit son développement avec l’ouverture d’un nouveau hall pour son 15e anniversaire», ont indiqué, hier, ses organisateurs. L’année dernière, les 700 exposants composant les 5 secteurs d’activité, répartis cette année sur quatre halls, ont vu défiler plus de 21 000 visiteurs professionnels venus de plus de 30 pays.

Pour cette année, Djazagro s’allie à la force du réseau «Promosalons» en Afrique pour étendre son influence au-delà des frontières de l’Algérie, en attirant des délégations d’acheteurs et d’institutionnels du Maghreb, mais également d’Afrique subsaharienne. Selon les chiffres présentés par les organisateurs de l’événement, il y aura 740 exposants venant de 31 pays et représentant 5 secteurs, à savoir «Process et conditionnement, boulangerie-pâtisserie, produits alimentaires et boissons, ingrédients et restauration». Plus de 22 000 professionnels sont attendus, dont 10% d’internationaux.

Quant aux nationaux, leur nombre a évolué cette année de 15%, sur une superficie en croissance de 10%. «Les participants sont en majorité des fabricants d’équipements liés à l’agroalimentaire. Notre but à travers l’organisation de cet événement est d’abord d’accompagner les entreprises dans leur processus de fabrication, en mettant à leur disposition toute une panoplie de machines et d’outillages de dernière technologie. Cela permettra de renforcer l’investissement productif dans le pays», souligne un des responsables du Salon. La nouveauté cette année consiste en l’organisation d’une série d’ateliers dédiés à la thématique des exportations. «Nous voulons contribuer à l’effort de vulgarisation qui se fait à l’adresse des entreprises désireuses d’aller vers l’export, en leur fournissant toutes les informations nécessaires à l’activité export en Algérie», nous a-t-on expliqué encore.

En effet, avec la collaboration de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), les experts invités au Salon auront à intervenir, lors de ces ateliers, «pour expliquer aux participants les décisions prises par les pouvoirs publics à travers la mise en place d’une stratégie visant à aider et soutenir tous les intervenants économiques qui souhaitent se développer sur d’autres marchés ou investir en Algérie». Notons, enfin, qu’une 2e édition du concours culinaire «Trophée d’excellence El Djazaïr» sera organisée à l’occasion du Salon à travers trois catégories de compétition : la coupe d’Algérie des écoles, le trophée du Chef cuisinier et le trophée du Chef pâtissier-chocolatier.