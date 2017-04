Le projet d'usine Peugeot en Algérie concrétisé au cours de cette année

Réagissez

Le projet de réalisation d'une usine de Peugeot PSA en Algérie est presque finalisé, et devrait être concrétisé durant l'année en cours, a affirmé jeudi à Alger le Premier ministre Abdelmalek Sellal.

"Durant les prochains mois, nous allons signer un accord portant création d'une société mixte entre Peugeot PSA et des partenaires algériens publics et privés, et ce une fois que nous aurons assaini la situation de l'industrie automobile en Algérie", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue français Bernard Caseneuve. "Le projet Peugeot est presque finalisé et il verra le jour au courant de cette année", a-t-il soutenu.

M. Sellal a indiqué au passage que l'usine Renault d'Oran, entrée en production fin 2014, est actuellement arrivée à une production de 60.000 unités.