Le projet confié au groupe Cosider au lieu de la société espagnole

Le projet de réalisation du tramway de Mostaganem a été confié au groupe Cosider-travaux publics/Cosider-ouvrages d`art qui prendra en charge le parachèvement du projet au lieu de la société espagnole, a annoncé dimanche le ministère des travaux publics et des transports. Cette décision à été prise lors d'une réunion tenue au siège du ministère, présidée par le ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zaalane, en présence du Wali de Mostaganem, du responsable du Groupe Transports Terrestres des voyageurs (Transtev) et du PDG de Cosider, indique le ministère dans un communiqué. Les entretiens ont porté sur la relance du projet de tramway de Mostaganem. Le ministre a donné des instructions pour le parachèvement des travaux dans les plus brefs délais.