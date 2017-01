Réagissez

L’année 2017 verra la mise en application de la nouvelle loi d’orientation pour la promotion de la PME. Une loi qui apporte, selon ses rédacteurs, des réponses à toutes les entraves rencontrées sur le terrain par les PME.

Dans le cadre de ce nouveau texte réglementaire, l’engagement politique est pris de rénover l’approche globale et institutionnelle de la PME en vue de lui permettre d’accompagner le passage «à un nouveau palier de croissance économique». Globalement, en termes de vision, la politique de développement et de modernisation de la PME fonde sa démarche vers la réalisation du triptyque «Emergence – Croissance – Pérénisation» des PME.

A ce titre, les nouvelles orientations du cadre stratégique de la modernisation des entreprises s’articulent autour de trois axes. Il s’agit de la modernisation et des programmes de soutien adaptés aux spécificités et à la taille des entreprises, l’appui à l’émergence de nouvelles entreprises stratégiques d’excellence et innovantes (notamment celles activant dans la sous-traitance, l’exportation, la substitution à l’importation et l’innovation) et l’amélioration du climat des affaires des PME par l’appui aux structures d’appui aux entreprises. Pour ce faire, le cap est mis sur la prise en charge des problèmes du foncier et du financement.

Pour le premier chapitre, les travaux de réalisation de 50 parcs industriels destinés à l’investissement seront lancés avant la fin du 1er trimestre 2017. Un chantier qui a cumulé un grand retard ayant été initié bien avant le programme quinquennal 2015-2019. Côté finances, des fonds d’amorçage sont prévus au profit des détenteurs d’idées pour les accompagner jusqu’à la concrétisation de leurs projets. Il est également question d’élargir le champ d’application de la loi sur les PME aux entreprises cotées en Bourse et celles dont une partie du capital social est détenue à hauteur de 49% par une société de capital-investissement. On annonce par ailleurs l’augmentation du capital du Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) pour élargir sa capacité de garantie.

Il est également question de réformer l’Agence nationale de Développement de la PME - pour en faire un instrument de l’Etat pour l’exécution de la politique nationale de la PME avec le rattachement des pépinières et centres de facilitation ainsi que l’élargissement de son champ d’action pour le déploiement de la politique nationale de la sous-traitance. Toujours dans ce cadre, le Conseil national consultatif de la PME sera restructuré pour en faire un lieu de concertation des acteurs concernés par le développement de la PME.

Ce sont là, en somme, les grandes lignes prévues dans le nouveau programme de modernisation des PME qui vient ainsi remplacer le plan national de mise à niveau. Un plan qui, faut-il le rappeler, s’est soldé par des résultats mitigés. Il a même fait l’objet s de divergences au sein même du gouvernement. Il reste à savoir quel rôle sera réservé à cette nouvelle loi. Laquelle intervient au moment où l’on tente de faire démarrer la machine productive nationale, que ce soit dans le privé ou le public. Ce dernier secteur a connu récemment un changement avec de nouvelles nominations à la tête des groupes publics dans l’objectif d’insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion des groupes industriels publics pour accélérer la mise en œuvre des plans de développement validés par le Conseil des participations de l’Etat.