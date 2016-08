Projets d’investissement à Sétif

Le privé mise sur l’exportation vers l’Afrique

Avec plus de 77 000 inscrits au registre du commerce (toutes activités confondues), dont plus de 12 000 petites et moyennes entreprises (PME), la wilaya de Sétif dispose d’incommensurables atouts, la situant comme un pôle économique et industriel régional de premier rang.

Paradoxalement, la difficile conjoncture économique que traverse actuellement le pays n’a pas altéré l’ardeur des opérateurs des Hauts-Plateaux sétifiens, où le secteur privé demeure le premier créateur d’emplois et de richesses. Le Park Mall, qui a drainé plus de 5 millions de visiteurs depuis son ouverture en février, est un bel exemple, tout comme le complexe de compacto Safcer, l’usine de câbles électriques Kplast, l’usine de pneumatiques d’Iris, ainsi que le mégaprojet du groupe Cevital qui entrera en service début 2017, avec une capacité de production de 8 millions d’appareils/an, dont 90% de la production seront destinés à l’exportation.

Ceci n’est qu’un échantillon des gros investissements d’une région se trouvant, avec l’avènement de l’autoroute Est-Ouest, désormais à 2 heures seulement d’Alger. Pour nombre d’hommes d’affaires, qui ont choisi d’y investir, Sétif est la nouvelle périphérie de la capitale. S’étendant sur plus de 700 hectares, la future mégazone industrielle de Ouled Saber et le futur pôle commercial d’El Eulma, appelés tous deux à créer pas moins de 100 000 nouvelles opportunités de travail, consolideront non seulement l’outil productif, mais donneront un coup de fouet au développement de la région où les volumes d’investissement se chiffrent en milliards d’euros. A noter que le secteur des services, qui devrait impérativement se hisser à la hauteur de cette dynamique, ne cesse de marquer des points. Ainsi, le parc hôtelier s’est renforcé par de nouveaux hôtels d’affaires, en attendant l’exploitation prochaine à Sétif-ville de l’ensemble hôtelier Ibis/Novotel d’une capacité de 502 lits. Partie intégrante du Park Mall, l’hôtel Marriott est un 4 étoiles de 360 lits. Avec ces deux infrastructures, les capacités d’accueil des hautes plaines sétifiennes vont bénéficier de 1000 lits supplémentaires. Ce qui portera l’offre de la région à plus de 3200 lits. Cet important paramètre s’ajoutant à l’atout de l’aéroport, qui a réduit les distances, est d’un grand appui pour les opérateurs faisant le forcing pour avoir des parts de marché en Afrique. Pour illustration, la société Iris, spécialisée dans l’électroménager, aurait expédié un container de toute sa gamme au Sénégal. Spécialisé dans la production de papier domestique, Faderco en a fait de même. Le groupe Kplast, qui vient de mettre en exploitation son nouveau complexe de câbles et fils électriques, exportera dans un premier temps une catégorie de câbles homologués. Fabricant de portes en bois de haute qualité, la Sarl Door Errihane Industry a envoyé une première cargaison. Pour un début, Safcer, qui multiplie les contacts, exportera vers Dakar 60 000 m2 de céramique et de compacto de différentes dimensions. Spécialisée dans la fabrication de volucompteurs, de compteurs d’eau et d’électricité, AMC (l’une des plus importantes filiales du groupe Sonelgaz) glane des marchés. Après l’exportation de 60 000 compteurs d’eau au Kenya, l’entreprise en question prépare, nous dit-on, un grand coup.



Kamel Beniaiche