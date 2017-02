Réagissez

Les lauréats du programme des «Meilleurs employeurs en Algérie2017», organisé par l’institut américain Best Companies Group, ont été dévoilés mercredi dernier lors d’une soirée de remise des trophées qui s’est tenue au Sofitel Alger.

Le premier prix a été décerné à DHL International Algérie, leader mondial dans l’industrie de la logistique.

Cette entreprise offre à ses collaborateurs un cadre de travail confortable leur permettant d’évoluer tout en étant épanouis. «Les valeurs pour nous sont le respect et le résultat», résume le directeur général de cette entreprise, Abd El Illah Melaika, qui s’est dit très «honoré» par cette distinction.

Novo Nordisk Algérie se hisse à la deuxième position lors de cette deuxième édition. Leader dans le diabète, l’entreprise est une vraie école pour la jeune génération qui répond à toutes les étapes d’une vie professionnelle. Cette entreprise créée en 2005 met en place de nombreuses actions afin de faciliter la communication, une politique de portes ouvertes et une communication sur les procédures RH, stratégie, résultats, etc. Novartis, qui opère dans le domaine pharmaceutique, est classée troisième meilleur employeur en Algérie pour l’année 2017. Son DRH, Karim Harchaoui, la résume en une entreprise, où «l’éthique, l’engagement, le travail d’équipe et la passion sont les valeurs». «C’est une histoire de cœur, mais aussi de tête et de challenge», estime-t-il.

L’autre entreprise qui a été nominée par l’institut américain est Roche, le numéro 1 mondial en biotechnologies. «Nous continuerons à apporter de l’innovation aux patients algériens», affirme Amine Riadh Sekhri, directeur général de cette entreprise, qui offre à ses collaborateurs une grande opportunité d’évolution en matière de carrière et des conditions de travail favorables pour l’épanouissement professionnel. Total Algérie, le groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, s’est hissée à la cinquième position. Pour Bernard Carbo, DG de cette entreprise, «l’écoute c’est la totale habitude». AD Display, une entreprise opérant dans le domaine de l’affichage, se positionne sixième meilleur employeur en Algérie 2017. Au sein de cette entreprise, les collaborateurs sont au cœur de la politique RH.

«Il s’agit pour nous de dynamiser et de fidéliser nos équipes», indique le directeur général de cette entreprise, Hadj Saïd Mourad, qui ne manquera pas de livrer ce message à la jeunesse : «Il faut être persévérant et croire à ses projets», leur dit-il. A noter que ce programme vise à rendre hommage aux sociétés algériennes et multinationales opérant en Algérie, qui offrent le meilleur environnement de travail et savent attirer et retenir leurs collaborateurs.