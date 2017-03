«Le potentiel photovoltaïque de l’Algérie est important»

Réagissez

- En tant qu’acteur du renouvelable en Algérie, quel regard portez-vous sur le potentiel du pays en la matière ?

Le potentiel photovoltaïque de l’Algérie est l’un des plus importants au monde. C’est-à-dire que non seulement il y a du soleil abondamment, mais aussi de vastes territoires. Donc, à la fois, il y a la profondeur stratégique, la position géographique, la capacité solaire et le besoin pour le marché algérien.

Et tout cela s’intègre aussi dans une problématique de développement durable. Selon les chiffres de la Banque mondiale, on se projette dans 2030-2040-2050. Cela paraît loin, mais c’est dans 15 ans. Cela obéit à une problématique d’efficacité énergétique. Chez GE, l’efficacité énergétique c’est à la fois améliorer nos produits et introduire de nouveaux concepts en matière d’énergie propre.

On est en train d’injecter de nouveaux logiciels particuliers qui s’intègrent et qui permettent davantage d’efficacité énergétique. Puisque les énergies fossiles ne sont pas des énergies renouvelables, l’Algérie doit se projeter dans 20 ans et savoir comment générer ses propres ressources et économiser du gaz afin de le valoriser. Et pourquoi pas mettre demain le cap carrément sur une technologie d’exportation d’électricité et devenir un hub en Afrique, mais aussi vis-à-vis de l’Europe du Sud comme fournisseur d’électricité.

- Ne pensez-vous pas que l’Algérie accuse un important retard dans le développement des énergies renouvelables par rapport à ses voisins ?

Non, pas du tout ! L’Algérie a été bénie par le gaz et le pétrole en quantité et qualité suffisantes. Le gaz reste quand même le plus propre des combustibles et le plus accessible en Algérie. Il faut savoir que la technologie du renouvelable n’est mature que récemment. Après, chaque pays réagit par rapport à son potentiel. Même dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite à titre d’exemple, le mix énergétique devient aujourd’hui obligatoire, parce qu’il est devenu plus compétitif. En Algérie, on a commencé par de petits projets et on est passé à des ambitions beaucoup plus importantes, impliquant de grands projets industriels.

- Le gouvernement a lancé un programme national des énergies renouvelables visant à produire 22 000 MW d’ici 2030. Peut-on savoir le degré de complexité de sa mise en œuvre ?

La complexité est multidimensionnelle. Premièrement, elle est technologique, car il y a des choix à faire, des infrastructures à mettre en œuvre sur le réseau d’énergie à produire et à transporter. Il y a des structurations financières nouvelles à mettre en place. L’objectif étant de produire le kh le plus compétitif avec des schémas de risque les plus appropriés, puisque que les prêteurs regardent l’aspect technologique avec des sous-ensembles.

Actuellement, il y a des investissements qui sont faits sur le réseau et cela continuera. Pour nous, parler du renouvelable c’est parler d’abord des réseaux. Notre filiale Jill Green est l’un des acteurs majeurs dans le réseau. On parle de Smart Green, du réseau intelligent, capable de gérer les problèmes des sources intermittentes.

Il faut savoir que la problématique du solaire est de générer de l’électricité et de pouvoir l’injecter dans le réseau, en prenant en compte à la fois une demande croissante et dans un environnement technologique qui change. Nous ne sommes pas dans le panneau solaire, mais dans le cœur technologique, le software, la gestion et la maintenance de tous types de centrales. Les potentielles sociétés seront responsables de l’acheminement de l’électricité vers le réseau, et cela demande une technologie et de grands investissements que tout le monde n’est pas capable de faire.

- Qu’en est-il de l’aspect formation et transfert de technologie ?

Ce serait complètement aberrant de penser qu’on va faire cela avec des étrangers. Sur les cartes, il y a plusieurs types de sites. Donc, il faudra avoir des personnels à la fois dans la partie industrialisation et dans la partie gestion, opération, maintenance. A propos du volet transfert technologique, nous sommes actuellement 700 sur le terrain et nous devons être Algériens à 99% au final. Tout cela est fait dans le cadre d’un programme de training en Algérie et en dehors du pays.

Nous avons inauguré récemment notre centre de training, où on fait du théorique pour tout business confondu. Mais on a aussi un important programme de formation régional et international. C’est dire qu’effectivement, le volet transfert de technologie est pris en charge et passe par la formation. A la fin, ce sont des gens qui doivent acquérir un savoir-faire et le mettre en œuvre.

- Allez-vous participer à l’appel d’offres pour la production de 4000 MW d’énergie renouvelable ?

On n’a pas encore d’éléments, parce que le texte n’est pas encore publié. Le ministère de l’Energie a communiqué sur un chiffre (4 GW) du solaire qu’il faut produire, pour lequel il faut nécessairement mettre en place une composante industrielle et des ensembles de développeurs et de financements.

On est très attentifs à ce qui se passe. Ne pas s’intéresser serait une grave erreur stratégique. Une fois le cahier des charges publié, on fera comme tout le monde, on ira le retirer et on essaiera de s’associer avec un partenaire. C’est une grande aventure et nous sommes impatients d’y prendre part.