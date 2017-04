Le pétrole au plus haut en un mois

Réagissez

La cotation de l’or noir a atteint 56,08 dollars pour le Brent et à 52,94 dollars pour le «light sweet crude» (WTI).

Les risques géopolitiques ont poussé les cours du pétrole à la hausse, après les récents bombardements américains d’une base aérienne en Syrie.

Les risques géopolitiques ont poussé les cours du pétrole à la hausse, après les récents bombardements américains d'une base aérienne en Syrie.

Les prix ont, en effet, nettement augmenté dès la séance de jeudi, et la progression des cours s'est confirmée hier. La cotation de l'or noir a atteint ainsi son plus haut niveau depuis un mois, à 56,08 dollars pour le Brent et à 52,94 dollars pour le «light sweet crude» (WTI). Le marché s'est un peu calmé ensuite, mais en restant sur des valeurs assez robustes. Selon les analystes cités par les agences de presse, les marchés vont continuer à réagir aux tensions géopolitiques qui reviennent sur le devant de la scène. Un élément à prendre en compte dans le sillage des enjeux géopolitiques en Syrie.

Une situation qui est de nature à soutenir les cours. Si la Syrie n’est pas un producteur-clef, ses alliés, la Russie et l’Iran, le sont, comme le font observer les analystes, estimant que les prix réagiront dorénavant en fonction de l’attitude que prendront les alliés de la Syrie, la Russie et l’Iran, gros producteurs de pétrole. Il est à rappeler que la remontée des cours a été enclenchée suite au bombardement d’une base aérienne en Syrie par les Etats- Unis, en riposte à une attaque chimique présumée imputée au régime de Bachar Al Assad. Le président américain a ensuite exhorté les «nations civilisées» à faire cesser le carnage. Le président russe Vladimir Poutine a considéré, pour sa part, que les frappes américaines étaient une «agression contre un Etat souverain», selon le Kremlin, principal allié du régime syrien. Des tensions en relation avec la situation en Syrie, qui ont nettement impacté les cours du pétrole.

Par ailleurs, l’actualité géopolitique «risque bien d’éclipser les chiffres de l’emploi américain (...) qui auraient en temps normal une influence majeure», a remarqué un analyste. Toutefois, ces chiffres mensuels, qui comprennent notamment un recul du taux de chômage au plus bas depuis dix ans, ont paru peser par ricochet sur les cours pétroliers en favorisant manifestement un renforcement du dollar. La force du billet vert est une mauvaise nouvelle pour le marché pétrolier puisqu’il est libellé en monnaie américaine et devient donc mécaniquement plus coûteux.

«Le marché s’est légèrement calmé depuis les plus hauts atteints dans la nuit, il faudra attendre le décompte des puits américains pour évaluer la production américaine contre les efforts de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)»,estime un analyste Alors que l’OPEP devra décider fin mai de renouveler ou non son accord de limitation de la production, qui l’engage sur les six premiers mois de l’année, les pétroliers américains ne montrent pour l’instant aucun signe de recul de leur production.