Le patronat veut des mesures énergiques

Les opérateurs économiques déplorent la concurrence...

La lutte contre l’économie souterraine nécessite d’indispensables ajustements du système fiscal et la révision de certaines taxes qui pénalisent les circuits formels, estiment des acteurs économiques.

Les organisations patronales réclament des mesures énergiques face à l’expansion de l’économie parallèle, alors que l’Etat peine à juguler ce phénomène. «Aujourd’hui, nous sommes dans une étape cruciale où il faut trouver des solutions courageuses qui tiendront compte de l’intérêt national», souligne Mohamed Saïd Naït Abdelaziz, président de la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), joint par téléphone. Pendant longtemps, les entreprises ont subi de plein fouet les effets pervers de l’économie souterraine. Outre les pertes en revenus fiscaux pour l’Etat, le «marché noir» crée une concurrence déloyale avec les opérateurs officiels et décourage les investisseurs étrangers.

Confronté à une crise financière sévère, l’actuel gouvernement a promis encore une fois de relancer sa machine pour drainer l’argent de l’économie parallèle, après de vaines tentatives de bancariser les fonds informels par le biais de l’opération de conformité fiscale et le lancement d’un emprunt obligataire. «La dernière solution qui consistait à bancariser les fonds informels s’est faite dans la précipitation et l’on ne voit pas de campagne de marketing autour de cette décision pour convaincre les gens», regrette notre interlocuteur. Et d’ajouter : «Aujourd’hui, il ne sert à rien de philosopher.

Car il y a un fait réel. Il faut prendre le taureau par les cornes. Le bon sens impose au gouvernement d’aller plus loin dans le sens d’une reconversion du marché informel dans l’économie nationale.» Tandis que l’Exécutif vient d’engager une politique de relance de l’économie hors hydrocarbures, les acteurs du marché noir doivent saisir cette «opportunité» pour s’insérer dans la légalité, juge le président de la CNPA. Ceci dit, «si le secteur informel s’inscrit dans cette dynamique avec toutes les garanties de l’Etat, il est le bienvenu.

Dans le cas contraire, l’Etat doit sévir», suggère-t-il. Pour sa part, Habib Yousfi, président d’honneur de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), dénonce «l’égoïsme» des acteurs de l’informel qui ne veulent pas jouer le jeu de la légalité. «Actuellement, certains acteurs économiques ne sont pas intéressés par l’émergence économique de notre pays. Ils ne pensent qu’à leurs propres intérêts. C’est une forme d’égoïsme. Et cela touche la notoriété d’un pays», fustige-t-il, relevant que l’Etat devrait mettre le hola à ce phénomène qui n’a que trop duré. «L’informel découle généralement d’un mécontentement de certaines personnes qui veulent avoir des gains particuliers.

Il faut qu’on arrive à insuffler de la transparence dans toutes les démarches», explique Habib Yousfi, en insistant sur la mise en œuvre de mesures incitatives. «Naturellement, il faut intéresser les opérateurs économiques dans le cadre d’une confiance soutenue et voulue. Il faut agir avec tact et souplesse et ne pas aller vers des mesures qui n’ont aucun effet et qui peuvent saper davantage la confiance des opérateurs. Il faut essayer de contenter les uns et les autres dans l’intérêt suprême de l’Etat», recommande le président d’honneur de la CGEA.

Mesures fiscales

De son côté, Slim Othmani, chef d’entreprise et président du cercle de réflexion CARE, réclame la révision du mode de fonctionnement de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP). «Tant que le gouvernement algérien ne veut pas comprendre que le problème de la TAP est le carburant de l’informel dans ce pays, on n’arrivera pas à avancer d’un iota. On l’a expliqué et démontré à maintes reprises. Malheureusement, l’enfermement intellectuel est à l’origine de la progression continue de l’informel. Aujourd’hui, il faut revoir la TAP et son fonctionnement.

Le problème de la TAP concerne le commerce de gros dont les intervenants ne peuvent pas survivre économiquement avec une taxe injuste de 2% sur le chiffre d’affaires. Même les industriels la trouvent injuste ; elle a été aussi dénoncée par la Banque mondiale et le FMI. Qu’a fait le gouvernement depuis des années ? Absolument rien !» fustige le patron de NCA-Rouiba. En outre, le chef d’entreprise dénonce l’incapacité des pouvoirs publics à comprendre la réalité des pratiques informelles. «L’Etat ignore la réalité du terrain des pratiques informelles. Si vous ne cherchez pas à comprendre votre problème, vous ne pouvez pas apporter de solution.

Cela fait des années que nous appelons à trouver des solutions ensemble. Chaque fois que l’on essaye de discuter, on a l’impression d’avoir affaire à des gens qui ne sont pas prêts à prendre le problème à bras-le-corps. Ils ont l’impression que s’ils touchent un peu à l’édifice, cela va s’embraser. Rien ne va brûler tant que vous dialoguez, et tout devient plus simple. Et quand vous vous enfermez dans votre tour d’ivoire, tout devient difficile», met en garde Slim Othmani.