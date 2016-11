Le paiement en ligne des factures de Sonelgaz dès février prochain

Réagissez

Le paiement en ligne des factures d'électricité et du gaz sera opérationnel dés le mois de février prochain, a annoncé, mercredi à Bejaia, le PDG du groupe Sonelgaz, Mustapha Guitouni.

"Un protocole d'accord imminent va être signé avec la B.N.A pour le passage rapidement au e-paiement avec un délai de mise en place, fixé au mois de janvier ou février", a-t-il déclaré, en marge de l'inauguration des portes ouvertes sur la société de distribution d'électricité et gaz de l'Est, organisées à la maison de la culture de Bejaia.

Inscrite au titre du plan global de modernisation du groupe Sonelgaz, M.Guitouni, n'en compte pas moins faire de cette initiative un instrument privilégié pour améliorer les prestations offertes au public, et surtout lui éviter les désagréments rencontrées au niveau des caisses. "Le client n'aura plus besoin de se déplacer et pourra effectuer ses règlements par téléphone ou carte bancaire", a-t-il souligné, notant l'apport de ce mode de paiement sur la qualité de service.

Le premier responsable du groupe n'a pas manqué de rappeler dans ce contexte les efforts fournis ces dernières années, notamment en terme de multiplication des modes de paiement dont la mise en oeuvre a soulager les points d'encaissement, réduit les retards de règlement, et faciliter la tache aux usagers.

Cette amélioration des prestations va être par ailleurs renforcée par d'autres initiatives, notamment le développement de la communication externe de l'entreprise à travers toutes ses antennes de sorte a prendre en charge l'ensemble des contraintes auxquelles butent les usagers.

L'effort dans ce sens, a-t-il ajouté, reposera fortement sur la sensibilisation du public pour consommer rationnellement son énergie électrique et éviter les gaspillages.

Au cours de cette visite dans la wilaya de Bejaia, M.Guitouni, en a profité, pour mettre en service de nouveaux réseaux de distribution publics de gaz, notamment à Xantina (Amizour), Sid-Ayed (Sidi-Aich) et Djebira (Tichy), totalisant, un lot de branchement de près de 700 foyers.